Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1,200,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 06.02.2023 1,200,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 13.02.2023 1,100,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 01.02.2023 1,050,00 Halten RBI Benedikt-Luka Antic 14.02.2023 920,00 Neutral Credit Suisse Dominic Lunn 02.02.2023 680,00 Sell UBS Michael Leuchten 01.02.2023 625,00 Underperform Jefferies Peter Welford 01.02.2023



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (15.02.2023/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.200,00 DKK (Dänische Krone) oder 625,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 1. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2022 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 1. Februar habe das Jahr 2022 dem Insulinhersteller einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Die Dänen hätten vor allem gute Geschäfte in den USA und mit dem Diät-Medikament Wegovy gemacht. Der Umsatz sei auch dank des starken US-Dollar um 26 Prozent auf knapp 177 Milliarden DKK (23,8 Mrd. Euro) geklettert, wie Novo Nordisk am 1. Februar in Baegsvaerd mitgeteilt habe. Zu konstanten Wechselkursen habe die Steigerung 16 Prozent betragen. Damit habe der Konzern in etwa die Analystenerwartungen getroffen. Allerdings hätten die Experten mit einem etwas besseren operativen Ergebnis gerechnet.Im Tagesgeschäft habe Novo Nordisk 74,8 Milliarden DKK verdient, nominal ein Plus von 28 Prozent. Unter dem Strich sei der Gewinn um 16 Prozent auf 55,5 Milliarden DKK gestiegen. Den Aktionären stocke der Konzern nunmehr die Dividende auf 12,40 DKK je Anteilschein auf, im Vorjahr habe es noch zwei Kronen weniger gegeben.Für das neue Jahr stelle Novo Nordisk weitere Zuwächse in Aussicht. Das Unternehmen werde sich dabei auch weiterhin auf den Ausbau seiner Produktpipeline und die Erweiterung seiner Herstellungskapazitäten konzentrieren, habe Firmenchef, Lars Fruergaard Jørgensen, der Mitteilung zufolge gesagt. Der Umsatz und der operative Gewinn sollen 2023 - zu konstanten Währungskursen - jeweils um 13 bis 19 Prozent anziehen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, billigt u.a. Emmanuel Papadakis von Deutsche Bank Research dem Titel das höchste Kursziel von 1.200 DKK zu. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Das vierte Quartal des Insulinherstellers sei recht solide gewesen, schrieb Papadakis in einer am 6. Februar vorliegenden Studie. Einen robusten währungsbereinigten Ausblick werte der Analyst klar positiv.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: