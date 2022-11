Kursziel

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1,004,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 24.10.2022 1,000,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 14.10.2022 925,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 03.10.2022 910,00 Outperform ODDO BHF Martial Descoutures 28.09.2022 850,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 14.10.2022 820,00 Neutral Credit Suisse Dominic Lunn 04.08.2022 800,00 Halten RBI Benedikt-Luka Antic 24.10.2022 700,00 Sell UBS Michael Leuchten 23.08.2022 585,00 Underperform Jefferies Peter Welford 05.08.2022

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (01.11.2022/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.004,00 DKK (Dänische Krone) oder 585,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 2. November die Zahlen zum 3. Quartal 2022 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für den Titel auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1.004 DKK belassen. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien am 21. Oktober sei der Unsicherheit rund um das Medikament Wegovy geschuldet gewesen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am 24. Oktober vorliegenden Studie. Der Analyst habe aber keine Sorge, dass das Medikament später als geplant auf den US-Markt komme.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Novo Nordisk kommt dagegen von der Raiffeisen Bank International AG (RBI): Der dort zuständige Analyst, Benedikt-Luka Antic, hat für die Aktie des Pharmakonzerns das Kursziel von 800 DKK bekräftigt. Am 1. September habe Novo Nordisk bekannt gegeben, das auf Sichelzellenanämie und andere seltene Bluterkrankungen spezialisierte Unternehmen Forma Therapeutics für USD 1,1 Mrd. zu erwerben. Bei dem Herzstück von Forma Therapeutics handle es sich um das Medikament Etavopivat, welches sich zurzeit in multiplen Phase-II und -III Studien befinde und bei Sichelzellenanämie sowie der genetisch bedingten Bluterkrankung Thalassämie zum Einsatz komme. Das M&A-Geschäft werde sich laut Management nicht auf den Ausblick des laufenden Geschäftsjahres auswirken.Auch wenn Novo Nordisk die vergangenen Quartale eine starke Wachstumsdynamik gezeigt habe und diese auch aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren beibehalten werde, sei die Aktie nach Erachten der Analysten der RBI nach doch äußerst hoch bewertet. Dies könne zwar teils mit den weit über dem Median der Peer-Gruppe liegenden Wachstumszahlen begründet werden (Umsatz: 16,2% vs. 2,8%, Gewinn: 18,6% vs. 4,2%), allerdings handle die Aktie aktuell zu einem Aufschlag von 53% gegenüber ihrer Vergleichsgruppe basierend auf dem KGV und EV/EBIT für 2023e. Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, hat in einer Aktienanalyse vom 24. Oktober seine "halten"-Empfehlung für die Aktie von Novo Nordisk bestätigt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: