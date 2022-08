Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1,000,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 05.08.2022 975,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 04.08.2022 925,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 22.08.2022 825,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 15.08.2022 820,00 Neutral Credit Suisse Dominic Lunn 04.08.2022 700,00 Sell UBS Michael Leuchten 23.08.2022 585,00 Underperform Jefferies Peter Welford 05.08.2022



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

107,14 EUR -1,03% (23.08.2022, 13:53)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

798,30 DKK -0,5481% (23.08.2022, 13:40)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Kopenhagen-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVO B



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (23.08.2022/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.000,00 DKK (Dänische Krone) oder 585,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 3. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 3. August berichtete, hätten dem Insulinhersteller Novo Nordisk schwächelnde Geschäfte mit seinem Hoffnungsträger Wegovy ein durchwachsenes 2. Quartal beschert. Zwar hätten sich Erlös und operativer Gewinn in den Monaten April bis Juni weitgehend wie von Experten erwartet entwickelt, doch der Umsatz beim Gewichtsabnahmemittel Wegovy sei wegen Produktionsproblemen deutlich hinter den zurückgeblieben, wie das Unternehmen überraschend am 3. August in Bagsvaerd nahe Kopenhagen mitgeteilt habe.Auch beim Diabetesmedikament Victoza und der Insulinlösung Tresiba habe Novo Nordisk weniger erlöst als erwartet. Insgesamt sei der Umsatz des 1. Halbjahres bei konstanten Wechselkursen um 16 Prozent auf 83,3 Milliarden DKK (11,2 Mrd. Euro) gestiegen. Davon seien 37,5 Milliarden DKK als operativer Gewinn übrig geblieben, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Plus von 17 Prozent entspreche. Unter dem Strich habe Novo Nordisk 27,5 Milliarden DKK nach 24,7 Milliarden im Vorjahr verdient.Unterdessen habe der Konzern seine Jahresziele erneut erhöht. Bei konstanten Wechselkursen solle der Umsatz im Jahr 2022 nun um 12 bis 16 Prozent steigen. Der operative Gewinn solle dabei währungsbereinigt um 11 bis 15 Prozent zulegen. Damit traut sich der Vorstand bei beiden Finanzkennziffern jeweils zwei Prozentpunkte mehr zu als bislang, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, traut Emmanuel Papadakis von Deutsche Bank Research dem Titel den höchsten Kurs zu: 1.000 DKK. Die Einstufung für den Wert wurde auf "buy" belassen. Die Anlagestory beim Diabetesspezialisten sei nicht gebrochen, es sei aber Geduld notwendig, schrieb Papadakis seiner Reaktion auf den Quartalsbericht vom 3. August.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: