Steigende Aktienkurse - eine Attraktion für Investoren

China ist dabei, seine Politik gegenüber COVID-19 aufzuweichen.

Eine langsame Zinserhöhung durch die US-Notenbank wird erwartet.

Apple verliert auf der Weltbühne an Einfluss

Apple hatte nur fünf Tage Zeit, um seinen Marktwert um 165 Milliarden Dollar zu senken. Börsenanalysten nennen mehrere gute Gründe für den Rückgang der Marktkapitalisierung des amerikanischen Giganten:



Bedenken der Anleger wegen der anhaltenden Knappheit von iPhones in China;

Proteststimmung in China gegen die Anti-COVID-19-Politik der Regierung;

Foxconn-Mitarbeiter in Zhengzhou weigern sich, im Werk zu arbeiten, um die strengen Quarantänemaßnahmen zu umgehen.

Das Problem ist, dass Foxconn in Zhengzhou das erste Werk war, in dem Proteste gegen COVID-19-Beschränkungen ausbrachen. In diesem Montagewerk war das Virus einen Monat zuvor ausgebrochen, so dass die Verwaltung gezwungen war, einige Beschränkungen aufzuerlegen. Die Proteste weiteten sich daraufhin auf andere Provinzen aus und der Konflikt mit der Regierung eskalierte.



Business Insider berichtet, dass sich diese Situation negativ auf die Produktion von Apple im letzten Quartal dieses Jahres ausgewirkt hat. Traditionell gilt das 4. Quartal als das erfolgreichste Quartal für den Verkauf von Smartphones und anderen Produkten des Apple-Riesen, aber nicht in diesem Jahr.



Für alle Versionen des iPhone 14 Pro wurden die Liefertermine auf den 28. Dezember verschoben, so dass die Fans der Casino Zeus-Website, die geplant hatten, ihren Service mit dem neuesten Smartphone zu nutzen, ihre Träume nicht vor Ende des Jahres verwirklichen können. Für Fans aktueller deutscher Glücksspielinformationen gibt es mit dem iPhone 14 eine preisgünstigere Alternative. Das Modell ist derzeit zum Verkauf verfügbar.



Dan Ives, interner Analyst bei Wedbush, argumentiert, dass Apple keine souveräne Verkaufspolitik betreiben kann, da es direkt von der politischen Situation in China abhängig ist. Das Unternehmen muss aufgrund der Nulltoleranz gegenüber COVID-19 Verluste hinnehmen - eine Situation, die von Chinas politischer Elite geschaffen wurde.



Obwohl Apple auf dem Weg ist, seine Produktion zu diversifizieren, wird das Unternehmen nicht in der Lage sein, die Beziehungen zu China in absehbarer Zeit abzubrechen. Zur Erinnerung: Das Unternehmen hat vor kurzem Schritte zur Verlagerung seiner Produktionsstätten nach Indien und Vietnam unternommen. (08.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte sind nach wie vor eine Herausforderung. Während US-amerikanische und europäische Unternehmen Verluste machen, steigern asiatische Unternehmen ihre Kapitalisierung. Nach Schätzungen von Fachleuten stieg der Marktwert im November um 15 %, was den absoluten Höchststand seit 1998 darstellt. Vor diesem Hintergrund sieht es nicht gerade rosig aus für Apple - in der dritten Novemberwoche stürzte die Aktie um mehr als 165 Milliarden Dollar ab. Die Beliebtheit der Online-Casinos in Deutschland hat nicht abgenommen, wie die Besuchsstatistiken ihrer Websites zeigen.Bloomberg verweist auf das rasante Wachstum der Aktienindizes in Hongkong, Taiwan und auf den Philippinen, die sich besser entwickelt haben als ihre Konkurrenten. Im Jahr 2023 könnte sich dieser Trend fortsetzen. Für diese Situation gibt es mindestens zwei Gründe:Nikko Asset Management führt den Erfolg der asiatischen Märkte auf mehrere Faktoren zurück, darunter positive Strukturreformen, eine umsichtige Politik und eine starke Staatsbilanz.