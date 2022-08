Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novavax unter Druck - Die Aktie fällt vorbörslich um 30% - AktiennewsDie Aktien des Impfstoffherstellers Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) verlieren im vorbörslichen Handel mehr als 30%, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe seine Prognosen gesenkt und einen Quartalsbericht vorgelegt, der unter den Erwartungen der Analysten liege. Die Novavax-Aktien hätten seit Jahresbeginn bereits fast 60% verloren. Auch die Aktien anderer Impfstoffhersteller würden heute fallen, darunter Moderna BioNTech und Pfizer Umsätze: 185 Millionen USD vs. 1,02 Milliarden USD (Analystenschätzung FactSet)Forschungsausgaben: 290 Millionen USD vs. 571 Millionen Gewinnprognose im 2. Quartal 2021Die Anleger hätten aufgrund der Einführung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus in den USA einen Anstieg der Einnahmen und Gewinne des Unternehmens erwartet. Der Verlust des Unternehmens im zweiten Quartal habe sich auf 510 Millionen Dollar belaufen, während die Analysten ebenfalls mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar gerechnet hätten. Dieser habe ebenfalls negativ überrascht und sich auf knapp über 185 Millionen Dollar belaufen.Gleichzeitig erwarte das Unternehmen keine Veränderung bei den vertraglich vereinbarten Lieferungen des Impfstoffs, obwohl es davon ausgehe, dass sich einige bis ins Jahr 2023 erstrecken könnten. Novavax habe angegeben, seit Anfang Juli mehr als 23 Millionen Dosen ausgeliefert zu haben. Das Unternehmen verfüge immer noch über 1,37 Milliarden US-Dollar an Sicherheiten in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, was ausreichen sollte, um sein schnelles Wachstum fortzusetzen, aber der sich ausweitende Verlust pro Aktie könnte das Unternehmen belasten und die Marktwahrnehmung in einem Umfeld steigender Kapitalkosten beeinflussen. (News vom 09.08.2022)