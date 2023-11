Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

6,308 EUR -1,13% (09.11.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie:

6,71 USD -1,32% (09.11.2023, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist zusammen mit seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Novavax AB und Novavax CZ, ein Biotechnologieunternehmen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Gaithersburg im US-Bundesstaat Maryland basiert auf der Entwicklung sowie Vermarktung von Impfstoffen zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten ein. (10.11.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novavax meldet Quartalsergebnisse und Fortschritte bei der Umstrukturierung - AktiennewsNovavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) meldete für das dritte Quartal einen unerwartet hohen Umsatz, der hauptsächlich auf Zuschüsse der US-Regierung für klinische Studien zurückzuführen ist, so die Experten von XTB.Trotz eines Umsatzrückgangs im Jahresvergleich von 734,58 Mio. USD auf 187 Mio. USD konzentriere sich das Unternehmen auf die Optimierung dieser Zuschussmöglichkeiten. Um dem kleiner als erwartet ausgefallenen COVID-19-Impfstoffmarkt zu begegnen, habe Novavax seine Verbindlichkeiten reduziert und bereite sich darauf vor, die Kosten bis 2024 um weitere 300 Millionen US-Dollar zu senken.Das Management erwarte, dass der US-Markt für COVID-19-Impfstoffe in der Saison 2023-2024 30 bis 50 Millionen Dosen nachfragen werde. Sie hätten auch betont, dass mehr als 15 Millionen Menschen in den USA aktuelle COVID-19-Impfungen erhalten hätten, was hinter den Impfungen des vorherigen Jahres zurückbleibe.Novavax habe den breiten Zugang zu seinem COVID-19-Impfstoff in den US-Apotheken gesichert und die Zulassung für seinen aktualisierten Impfstoff erhalten. Das Unternehmen habe bereits erhebliche Kostensenkungen vorgenommen und die Betriebskosten im Vergleich zum vorherigen Jahr um 47% gesenkt und sei auf dem besten Weg, seinen globalen Restrukturierungs- und Kostensenkungsplan zu übertreffen. Für die Zukunft konzentriere sich Novavax auf die Einleitung eines Kostensenkungsprogramms, das bis 2024 mehr als 300 Millionen US-Dollar einbringen solle, die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität und die Weiterentwicklung der Impfstofftechnologie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link