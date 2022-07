Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

57,74 EUR -1,33% (21.07.2022, 11:28)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

59,57 USD +2,71% (20.07.2022)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (21.07.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Novavax: Zulassung für Corona-Impfstoff erhalten - AktienanalyseNach der Talfahrt von fast 90 Prozent kam es bei der Aktie des Impfstoffherstellers Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) zu einer rasanten Erholung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Ausgehend vom Tief bei knapp 35 Dollar sei der Titel in der Spitze bis auf 76,77 Dollar nach oben gestürmt - mehr als eine Verdopplung also. Begleitet worden sei die Rally von mehreren positiven Nachrichten. Bereits vor rund sechs Wochen habe sich das Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA für eine Notfallzulassung für den Coronavirus-Impfstoff des US-Konzerns ausgesprochen. Dafür hätten sich die Mitglieder des Gremiums nach stundenlanger Diskussion mit 21 von 22 Stimmen bei einer Enthaltung ausgesprochen. Das Abstimmungsergebnis sei für die FDA zwar nicht bindend, meist folge die Behörde aber der Einschätzung der Berater.So auch diesmal: Vor wenigen Tagen habe die FDA grünes Licht gegeben und für den Coronavirus-Impfstoff NVX-CoV2373 von Novavax eine Notfallzulassung erteilt. Die Zulassung gelte für Menschen ab 18 Jahren, habe die FDA mitgeteilt. Der Impfstoff basiere auf einem klassischeren Verfahren als die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna, weswegen er als mögliche Alternative für Menschen angesehen werde, die diese skeptisch sehen würden.Die Freude über die FDA-Zulassung habe allerdings nicht lang gewährt, was zum einen an Gewinnmitnahmen gelegen habe. Zum anderen bleibe abzuwarten, ob die Zulassung das Geschäft tatsächlich ankurbeln werde. Die Bestellung der US-Regierung von lediglich 3,2 Mio. Novavax-Dosen sei am Markt negativ bewertet worden. (Ausgabe 28/2022)Börsenplätze Novavax-Aktie: