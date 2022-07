Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

71,38 EUR -4,55% (11.07.2022, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

71,195 USD -6,47% (11.07.2022, 16:29)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (11.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die USA hätten weiteren Corona-Impfstoff bestellt. 3,2 Millionen Dosen solle Novavax liefern, wenn die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung (EUA) erteile und die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) eine Empfehlung für das Vakzin ausspreche. Im schwachen Gesamtmarkt könne die Novavax-Aktie davon allerdings nicht profitieren.Wenn die EUA erteilt werde, wäre eine mögliche Empfehlung der CDC der letzte Schritt, bevor die Impfungen mit dem Novavax-Covid-19-Impfstoff beginnen könnten, so Novavax. Beim Präparat der Amerikaner handle es sich um einen so genannten proteinbasierten Impfstoff."Wir freuen uns, dass wir dem Ziel, Ärzten, Gesundheitsorganisationen und Verbrauchern, die auf einen proteinbasierten Impfstoff gewartet haben, unseren Impfstoff anbieten zu können, einen Schritt näher gekommen sind", so Novavax-Chef Stanley C. Erck.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: