unter folgendem Link.



Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

8,69 EUR +28,40% (09.05.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie:

9,52 EUR +27,79% (09.05.2023, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist zusammen mit seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Novavax AB und Novavax CZ, ein Biotechnologieunternehmen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Gaithersburg im US-Bundesstaat Maryland basiert auf der Entwicklung sowie Vermarktung von Impfstoffen zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten ein. (09.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Aktie von Novavax sei am Dienstag in Spitze um mehr als 50% angesprungen. Die Kursexplosion sei zustandegekommen, nachdem das Biotech-Unternehmen positive Ergebnisse aus einem Test von drei Grippe- und COVID-Impfstoffen gemeldet und eine Umstrukturierung angekündigt habe. Die Mitteilung, dass man rund ein Viertel der globalen Belegschaft entlassen werde, habe zum größten Tagesgewinn der Novavax-Aktie seit mehr als zwei Jahren geführt. Davon verspreche sich das Unternehmen kosten zu reduzieren und seine Liquidität zu verbessern. Dennoch hätten die am Dienstag ebenfalls veröffentlichten Ergebnisse des ersten Quartals gezeigt, unter welchem Druck das Unternehmen stehe. Dennoch möchte sich Novavax weiterhin auf seine oberste Priorität konzentrieren. "Nämlich einen aktualisierten, wettbewerbsfähigen COVID-Impfstoff im Einklang mit den Empfehlungen für die Herbstimpfsaison 2023 zu liefern", so das Unternehmen am Dienstag.Trotz des Anstiegs um rund 50% befinde sich die Novavax-Aktie seit Jahresbeginn nur leicht im Plus, was die operativen Probleme deutlich mache. Ein Einstieg zwinge sich derzeit deshalb nicht auf, Anleger sollten vorerst die weitere Entwicklung abwarten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU