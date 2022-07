Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (14.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe für den Coronavirus-Impfstoff NVX-CoV2373 von Novavax eine Notfallzulassung erteilt. Die Zulassung gelte für Menschen ab 18 Jahren, habe die FDA am Mittwoch mitgeteilt. Für das Biotech-Unternehmen handle es sich dabei um einen wichtigen Meilenstein. An der Börse werde die News allerdings massiv abverkauft.Die Daten würden belegen, dass die bekannten und möglichen Vorteile des Impfstoffs die bekannten und möglichen Risiken bei Personen ab 18 Jahren überwiegen würden und dass dieser Impfstoff bei der Prävention von Covid-19 wirksam sein könne, habe es geheißen. Zuvor habe das Beratergremium der FDA eine Zulassung empfohlen. Die Arzneimittelbehörde CDC müsse sich dem noch anschließen.Der Impfstoff, von dem zwei Dosen notwendig seien, sei in Deutschland bereits seit Ende Februar verfügbar. Er basiere auf einem klassischeren Verfahren als die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna, weswegen er als mögliche Alternative für Menschen angesehen werde, die diese skeptisch sehen würden.Die Freude über die FDA-Zulassung währe allerdings nicht lang. Im schwachen Gesamtmarkt verliere die Novavax-Aktie an einem Tag über 20 Prozent an Wert. Auch andere Impfstoff-Titel würden überproportional stark verlieren.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer und Novavax.