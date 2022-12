Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

10,57 EUR -3,56% (15.12.2022, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Novavax-Aktie:

10,578 EUR -2,74% (15.12.2022, 10:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist zusammen mit seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Novavax AB und Novavax CZ, ein Biotechnologieunternehmen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Gaithersburg im US-Bundesstaat Maryland basiert auf der Entwicklung sowie Vermarktung von Impfstoffen zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten ein. (15.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die negativen Nachrichten aus dem Hause Novavax wollten einfach nicht abreißen. Der Corona-Impfstoff-Entwickler wolle sich über Kapitalmaßnahmen frisches Geld beschaffen. Anleger würden verschnupft reagieren und die Aktie nach Bekanntgabe der Pläne in den Keller schicken. Neue Tiefs seien wahrscheinlich.Novavax möchte mit einer Kapitalerhöhung bis zu 125 Mio. USD einsammeln. Zugleich wolle der Impfstoff-Hersteller mit wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen (Fälligkeit 2027) zusätzliche 125 Mio. USD bei den Marktteilnehmern platzieren.Das US-Unternehmen wolle wollen die liquiden Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke, die fortgesetzte Markteinführung des Corona-Impfstoffs Nuvaxovid, die Ablösung von im Februar 2023 fälligen Schuldverschreibungen sowie für Ausgaben in Forschung und Entwicklung nutzen.Auch das Covid-Impfstoff-Thema erhalteeinen Dämpfer. Die britische Regierung habe ihre bereits mehrfach angepasste Bestellung von Nuvaxovid halbiert. Novavax müsse einen Teil der erhaltenen Vorauszahlungen zurückerstatten.Mit dem nachbörslichen Kursrutsch von etwa 10% nähere sich der Impfstoff-Wert wieder dem 52-Wochen-Tief bei 16,65 USD an. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass der Platzierungspreis unter dieser Marke liege und sich die Novavax-Aktie nach einer möglichen erfolgreichen Kapitalerhöhung dem Wert annähere.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Novavax.