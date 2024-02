Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist zusammen mit seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Novavax AB und Novavax CZ, ein Biotechnologieunternehmen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Gaithersburg im US-Bundesstaat Maryland basiert auf der Entwicklung sowie Vermarktung von Impfstoffen zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten ein. (28.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der US-Impfstoffhersteller habe an diesem Mittwoch seine Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentiert. An der Börse kämen die Zahlen nicht gut an - die Aktie breche um ein Viertel ein. Viele Anleger dürften jetzt vor der Frage stehen, ob sie das aktuelle Niveau zum Einstieg nutzen sollten.Die Börse reagiere sehr verschnupft auf die Zahlen. Die Reaktion sei auch nachvollziehbar, würden angesichts der erwarteten Mittelabflüsse weitere Kapitalmaßnahmen drohen. Zudem sei Novavax noch sehr auf Covid-Impfstoffe fokussiert, was angesichts der Entwicklung in den letzten Monaten Fragen der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens aufwerfe. Um auf die Eingangsfrage zurückkommen, falle das Fazit eindeutig aus: Novavax sei auf dem aktuellen Niveau kein Investment wert. Es gebe wesentlich aussichtsreichere Biotech-Aktien, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: