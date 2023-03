Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist zusammen mit seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Novavax AB und Novavax CZ, ein Biotechnologieunternehmen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Gaithersburg im US-Bundesstaat Maryland basiert auf der Entwicklung sowie Vermarktung von Impfstoffen zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten ein. (01.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Schock am Mittwoch: Novavax habe erhebliche Zweifel am eigenen Überleben. In einer Pressemitteilung weise das US-Unternehmen auf mehrere Ungewissheiten für seinen Fortbestand hin. Die Novavax-Aktie von, vor zwei Jahren noch 20 Mrd. USD schwer, crashe brutal.Dabei fange die Pressemeldung vielversprechend an. "Ich freue mich, zu diesem wichtigen Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte zu Novavax zu stoßen", schreibe CEO John Jacobs. "Auf der Grundlage des bisher geschaffenen Fundaments glaube ich, dass Novavax ein erhebliches Potenzial für eine glänzende Zukunft hat." Am Ende des Textes dann der Schock: "Während unsere aktuelle Cashflow-Prognose auf Sicht von einem Jahr davon ausgeht, dass wir über ausreichend Kapital zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit verfügen, ist diese Prognose mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Unter anderem in Bezug auf die Einnahmen 2023, die Finanzierung durch die US-Regierung und anhängige Schiedsverfahren." Deswegen bestünden erhebliche Zweifel, dass Novavax in der Lage sei, die Geschäftstätigkeit bis zu einem Jahr nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses fortzusetzen.2022 habe Novavax bei einem Umsatz von 2 Mrd. USD einen Verlust von 660 Mio. USD gemacht. 2021 habe sich das Minus sogar auf 1,7 Mrd. USD belaufen. Der Cashbestand sei zum Ende des Jahres von 1,5 auf 1,3 Mrd. USD zurückgegangen.Die Anleger würden entsetzt auf die Pleite-Warnung und reagieren ihre Aktien auf den Markt schmeißen. Am Nachmittag (17:46 Uhr MEZ) verliere Novavax an der NASDAQ mehr als 26% an Börsenwert. Aktuell notiere die Aktie bei 6,835 USD - im Hoch vom Februar 2021 habe sie noch 331 USD gekostet.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax, BioNTech.