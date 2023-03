Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist zusammen mit seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Novavax AB und Novavax CZ, ein Biotechnologieunternehmen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Gaithersburg im US-Bundesstaat Maryland basiert auf der Entwicklung sowie Vermarktung von Impfstoffen zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten ein. (02.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoffhersteller habe erhebliche Zweifel am eigenen Überleben und die Anleger würden in Scharen aus der Novavax-Aktie fliehen. Nach dem 26%-Crash am Mittwoch verliere der Titel am Donnerstag zum US-Handelsstart 1,5%. Es könnte noch dauern, bis das fallende Messer auf dem Boden lande.Mit Mayank Mamtani von B.Riley Securities habe bereits der erste Analyst auf die Pleitewarnung von Novavax reagiert: Er habe die Aktie von "kaufen" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 10 USD gesenkt. Es sei seine vierte Kurszielreduzierung innerhalb von vier Monaten. Im November habe Mamtani Novavax den fairen Wert noch bei 83 USD gesehen. Aktuell stehe die Aktie bei 6,65 USD.Novavax habe am Mittwoch auf mehrere Ungewissheiten für seinen Fortbestand hingewiesen. Wörtlich heiße es in der Meldung: "Während unsere aktuelle Cashflow-Prognose auf Sicht von einem Jahr davon ausgeht, dass wir über ausreichend Kapital zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit verfügen, ist diese Prognose mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Unter anderem in Bezug auf die Einnahmen 2023, die Finanzierung durch die US-Regierung und anhängige Schiedsverfahren."2022 habe Novavax bei einem Umsatz von 2 Mrd. USD einen Verlust von 660 Mio. USD gemacht. 2021 habe sich das Minus sogar auf 1,7 Mrd. USD belaufen. Der Cashbestand sei zum Ende des Jahres von 1,5 auf 1,3 Mrd. USD zurückgegangen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax, BioNTech.