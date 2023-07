Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der Impfstoffhersteller Novavax habe von Kanada eine Zahlung in dreistelliger Millionenhöhe für ungenutzte Corona-Impfstoffe erhalten. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei die Transaktion Teil einer Vereinbarung über den Kauf von Covid-Impfstoffen zwischen Novavax und der kanadischen Regierung. Die Novavax-Aktie lege zweistellig zu.Rückblick: Das Unternehmen habe im ersten Quartal einen Verlust von 293,9 Millionen Dollar erzielt, verglichen mit einem Gewinn von 203,4 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sei von 703,9 Millionen Dollar auf 80,9 Millionen Dollar gefallen.Grund dafür sei die sinkende Nachfrage nach Corona-Impfstoffen gewesen - dem laut CNBC einzigen kommerziell erfolgreichen Produkt in der Geschichte des Unternehmens.Da komme der Geldsegen der kanadischen Regierung gerade recht. Insgesamt sollten 350 Millionen Dollar fließen. Abgewickelt werde die Zahlung in zwei gleichen Raten bis Jahresende. Im Rahmen der geänderten Vereinbarung werde Novavax künftig auch weniger Dosen seines Impfstoffs liefern als ursprünglich geplant - wie viele genau sei unbekannt.Durch die Nachricht beflügelt, gehe es für die Novavax-Aktie an der NASDAQ am Montag um rund 30 Prozent nach oben. Dennoch seien die operativen Probleme nicht vom Tisch. Anleger bleiben daher an der Seitenlinie, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte