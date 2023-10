Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (04.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem vollzogenen Börsengang der Novartis-Tochter Sandoz ( ISIN CH1243598427 WKN A3ETYB ) sei es bei beiden Werten zu deutlichen Kursschwankungen gekommen. Das Papier von Sandoz habe zuletzt mit 23 Schweizer Franken (23,87 Euro) unter dem ersten Kurs von 24 Franken gelegen. Die Aktie von Novartis verliere indes knapp 4 Prozent an Wert.Novartis-Aktionäre hätten für fünf Aktien je einen Sandoz-Titel bekommen. Insgesamt seien 431 Millionen Aktien ausgegeben worden. Novartis habe schon vor Jahren die Zukunft der Generikasparte auf den Prüfstand gestellt. Am Ende habe sich der Konzern - wie schon bei der Augensparte Alcon - für eine Abspaltung entschieden. Diese werde durch die Ausschüttung einer Sachdividende vollzogen. Damit sei sie steuerneutral.Anders als Alcon werde die Generika-Tochter aber nicht dauerhaft im Blue-Chip-Index SMI enthalten sein, sondern nur am heutigen Tag des Spin-Offs. Ab dem 5. Oktober werde Sandoz dann planmäßig im SLI und SMIM enthalten sein. Damit umfasse der Leitindex am Mittwoch ausnahmsweise 21 statt 20 Werte.Novartis vollziehe mit der Abspaltung der Generikatochter Sandoz einen letzten großen Schritt in seiner Transformation zu einem fokussierten Pharmaunternehmen. Mit der Notierung der Sandoz-Aktien bestätige Novartis am Mittwoch auch die eigenen Ziele für 2023. Demnach solle der Umsatz im laufenden Jahr im hohen einstelligen Bereich wachsen. Das Kernbetriebsergebnis solle im niedrigen zweistelligen bis mittleren Zehnerbereich zulegen.Die Abspaltung von Sandoz sei für Novartis ein wichtiger Schritt. Indes bleibt der Pharma-Wert ein Basisinvestment für jeden konservativ ausgerichteten Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link