An der Börse in Zürich hätten gestern insbesondere die Aktien von Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) nach einer Anhebung der Unternehmensprognose geglänzt. Sie hätten um knapp 5% zugelegt. Das Unternehmen wolle ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu USD 15 Mrd. starten und habe bekräftigt, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten und an die Schweizer Börse gebracht werden solle.



An der Wall Street hätten gestern im Zuge der Bekanntgabe von Quartalszahlen einmal mehr die Aktien der Großbanken im Zentrum des Interesses standen: Jene von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) hätten die deutlichsten Gewinne mit einem Plus von 6,5% verbucht. Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) seien mit einem Kurszuwachs von 4,4% gefolgt. Morgan Stanley habe sich im abgelaufenen Quartal in einem schwierigen Umfeld überraschend solide geschlagen und nicht zuletzt dank einer geringeren Risikovorsorge sowie einer geringeren Steuerquote etwas besser als erwartet abgeschnitten. Mit 4,1% im Plus hätten sich die Aktien der Bank of New York Mellon (ISIN: US0640581007, WKN: A0MVKA, Ticker-Symbol: BN9, NYSE-Symbol: BK) gezeigt. Das Institut habe zuvor ebenfalls Quartalszahlen veröffentlicht. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) hätten 3,1% gewonnen. Die Investmentbank werde am heutigen Mittwoch ihr Zahlenwerk bekannt geben.



Ein neues Rekordhoch bei knapp unter USD 367 hätten die Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) erreicht. Am Ende des gestrigen Tages seien sie immerhin noch mit einem Aufschlag von rund vier Prozent mit USD 359,49 aus dem Handel gegangen. Das vom Softwarekonzern angekündigte Preismodell zur gewerblichen Nutzung des KI-Tools Microsoft 365 Copilot habe offensichtlich deutlich die Erwartungen übertroffen. (19.07.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die BAWAG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) vermeldet heute einen starken Nettogewinn im 2. Quartal von 181 Mio. EUR im Einklang mit den vorläufigen Zahlen und hebt die Prognose für 2023 aufgrund besserer Kernerträge an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Geringfügiges Wachstum der Privatkundeneinlagen gegenüber Q1, weiterer leichter Abbau des Buchs im Hinblick auf gewerbliche Immobilien und die starke Kapitalisierung (inkl. des geplanten Aktienrückkaufs) würden das relativ robuste Bild in Q2 abrunden.