SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,45 CHF +1,13% (02.09.2022, 17:31)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (03.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Novartis-Aktie habe in der vergangenen Woche leichte Verluste verbuchen müssen. Konkret sei es für das Papier des Schweizer Pharmakonzerns - mit dem schwachen Gesamtmarkt- rund 2% abwärts gegangen. Dabei habe es durchaus zwei erfreuliche Meldungen gegeben: zum einen vom Unternehmen selbst, zum anderen eine positive Analystenstimme.So habe die Novartis für das Leukämie-Mittel Scemblix die Zulassung für die EU erhalten. Zudem habe die Goldman Sachs die Aktie des Basler Konzerns anlässlich der geplanten Abspaltung von Sandoz auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 107 CHF belassen.Nach der Vorgabe hätte die Novartis-Aktie rund 35% Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Auch wenn sich das charttechnische Bild zuletzt eingetrübt habe: Novartis bleibe, unabhängig von der jüngsten Zulassung und des Goldman-Sachs-Ritterschlags, ein Basisinvestment im Pharmasektor. Seit vielen Jahren lasse das Unternehmen seine Anteilseigner auch an der operativen Entwicklung in Form von satten Dividenden (aktuelle Rendite: 3,9%) partizipieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2022)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:80,47 EUR +1,35% (03.09.2022, 11:41)