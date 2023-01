Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.01.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Quartalsbericht von Novartis zum Q3 2022 habe im Großen und Ganzen den Erwartungen der Analysten entsprochen. So habe sich der Umsatz des Schweizer Pharmaunternehmens im Vergleich zum Vorjahresquartal um währungsbereinigt 4% auf USD 12,54 Mrd. (Konsens: USD 12,83 Mrd.) verbessert, während der bereinigte Gewinn je Aktie bei USD 1,58 (Konsens: USD 1,57) zu liegen gekommen sei.Novartis habe im August bekannt gegeben, den Geschäftsbereich Sandoz (Generika und Biosimilars) abspalten zu wollen. Man sei laut Management auch offen gegenüber attraktiven Übernahmeangeboten, allerdings sei noch kein konkretes bei Novartis eingegangen. Der Analyst bewerte das Vorhaben grundsätzlich positiv, da Sandoz die vergangenen Quartale öfters enttäuscht habe und das konzernübergreifende Ergebnis gedrückt habe. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2021 habe die operative Kern-Marge der Pharmasparte 36,2% betragen, bei Sandoz lediglich 21,4%.Der Konzern sei laut Management weiterhin auf Kurs, mehr als 20 vielversprechende Entwicklungen, welche ein signifikantes Umsatzpotenzial bieten würden, bis 2026 auf den Markt zu bringen. Dies könnte für etwas Entspannung sorgen, da dem Schweizer Unternehmen einige Patentabläufe bevorstünden - und das zum Teil schon früher als erwartet.Bis zum Jahr 2026 stünden Novartis einige Patentabläufe bevor, welche Umsatzeinbußen im Ausmaß von rund USD 9 Mrd. zur Folge haben würden. Das Management ist bemühe, diese durch vielversprechende Entwicklungen der eigenen R&D-Pipeline auszugleichen. Man gebe sich zuversichtlich, bis zum Jahr 2027 eine durchschnittliche Umsatzwachstumsrate von 4% zu erwirtschaften, auch wenn der Markt hier von nur 3% ausgehe. Eine zusätzliche Belastung diesbezüglich sei durch die Ablehnung einiger juristischer Anträge von Novartis in den USA und dem damit de facto verbundenen Patentverlust von Gilenya (Multiple Sklerose) entstanden. Der Umsatz des Blockbustermedikaments habe sich im Q3 2022 währungsbereinigt um 24% auf USD 507 Mio. verschlechtert und somit die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 542 Mio. um gut 6% verfehlt. Der Konzern rechne mit Umsatzeinbußen im Ausmaß von USD 300 Mio. für das Geschäftsjahr 2022, sollte hier kein gerichtlicher Erfolg erzielt werden.Novartis habe in Q3 2022 an das vorangegangene Quartal angeknüpft und sei den Erwartungen durchwegs gerecht geworden. Ein sich auf Kurs befindendes Umstrukturierungsprogramm, welches ab dem Jahr 2024 jährliche Einsparungen in Höhe von USD 1,5 Mrd. mit sich bringen solle, sowie das Abspaltungs-Vorhaben der Sparte Sandoz lasse Investor:innenherzen höher schlagen. Allerdings sehe sich der Schweizer Pharmariese weiterhin mit dem Problem bevorstehender Patentabläufe bis zum Jahr 2026 konfrontiert. Dies versuche Novartis durch eine vielversprechende R&D-Pipeline auszugleichen und sei auf Kurs, bis 2026 mehr als 20 Entwicklungen mit gehörigem Umsatzpotenzial auf den Markt zu bringen. Der frühzeitige Patentverlust des Umsatztreibers Gilenya habe allerdings noch zusätzliche Spannung in die Situation gebracht.Zurzeit werde die Novartis-Aktie mit einem rund 5%igen Abschlag gegenüber der Vergleichsgruppe auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e gehandelt. Zwar würden die bevorstehenden Patentabläufe das mittelfristige Potenzial des Unternehmens belasten, allerdings sehe Antic Novartis aufgrund der Umstrukturierungspläne sowie der vielversprechenden R&D-Pipeline gut gerüstet.Aufgrund des branchenweiten Re-Ratings der letzten Wochen hebt Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, zwar sein Kursziel von CHF 85 auf CHF 89 an, spricht für die Novartis-Aktie jedoch aufgrund der jüngsten Kursanstiege eine "Halten"-Empfehlung (zuvor: "Kauf") aus. (Analyse vom 13.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: