Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) von CHF 89,00 auf CHF 96,50.Das erste Quartal 2023 sei für Novartis stark ausgefallen. So habe der Schweizer Pharmariese eine Verbesserung des Umsatzes von 3% (organisch +8%) auf USD 12,95 Mrd. verzeichnet und sei somit komfortabel über den Markterwartungen von USD 12,53 Mrd. angesiedelt gewesen. Der sogenannte Kerngewinn je Aktie vermochte mit USD 1,71 ebenfalls positiv zu überraschen, hat dieser doch die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,57 um 9% übertroffen, so die Analysten der RBI.Im Zuge des positiv überraschenden Ergebnisses habe das Management den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben: Man rechne nun mit einer Verbesserung des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich) sowie einem Anstieg des operativen Kernergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich (zuvor: mittlerer einstelliger Prozentbereich).Novartis habe im August 2022 bekannt gegeben, den Geschäftsbereich Sandoz (Generika und Biosimilars) abspalten zu wollen. Man sei laut Management auch offen gegenüber attraktiven Übernahmeangeboten, allerdings sei noch kein konkretes bei Novartis eingegangen. Laut eigenen Angaben sei man auf Kurs, das Vorhaben planmäßig im zweiten Halbjahr 2023 abzuschließen. Die Analysten der RBI würden dies grundsätzlich positiv bewerten, da Sandoz die vergangenen Quartale des Öfteren enttäuscht und das konzernübergreifende Ergebnis gedrückt habe. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2023 habe die sogenannte operative Kern-Marge der Pharmasparte 38,7%, bei Sandoz lediglich 21,1% betragen.Sowohl die Studienergebnisse zum bereits etablierten Medikament Kisqali bei Brustkrebs im Frühstadium sowie jene des experimentellen BTK-Inhibitors Remibrutinib seien äußerst positiv ausgefallen und hätten dem Aktienkurs von Novartis am Tag der jeweiligen Verkündung ein Plus von 7,7% bzw. 4,0% beschert. Anleger:innen würden auch ein Auge auf die detaillierte Präsentation der positiv ausfallenden Phase-III-Studienergebnisse des Arzneimittels Iptacopan, welches bei der seltenen Blutkrankheit paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) zum Einsatz komme, werfen. Man plane einen Antrag auf Zulassung in den USA noch im ersten Halbjahr zu stellen. Novartis rechne hier mit einem Umsatzpotenzial von bis zu USD 3 Mrd. jährlich.Im ersten Quartal 2023 knüpfte Novartis an die Dynamik der vergangenen Quartale an und vermochte sowohl beim Umsatz als auch Gewinn positiv zu überraschen, so die Analysten der RBI. Im Zuge dessen habe das Management den Ausblick für das laufende Jahr angehoben. Das Abspaltungs-Vorhaben der Sparte Sandoz verlaufe planmäßig und sei für das zweite Halbjahr angesetzt. Dies würden die Analysten der RBI als positiv bewerten, habe Sandoz doch eine deutlich schlechteres Margen-Profil als der Geschäftsbereich Pharma.Allerdings sehe sich der Konzern weiterhin mit dem Problem bevorstehender Patentabläufe bis zum Jahr 2026 konfrontiert. Dies versuche Novartis durch eine vielversprechende R&D-Pipeline auszugleichen und sei auf Kurs, bis 2026 mehr als 20 Entwicklungen mit gehörigem Umsatzpotenzial auf den Markt zu bringen. Zuletzt hätten hier auch positive Studienergebnisse von Kisqali und Remibrutinib dem Aktienkurs von Novartis deutlichen Rückenwind verliehen. Zurzeit werde diese in etwa auf dem langfristigen Durchschnitt der eigenen Historie sowie auf dem Niveau des Median der Peer-Group auf jeweils Basis von KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2023e gehandelt. Hier sei aber angemerkt, dass Novartis höhere erwartete Gewinnwachstumsraten für die Jahre 2022-2025e vorweise als die Peer-Group (8,5% vs. 6,1%), wodurch ein gewisser Bewertungsaufschlag gerechtfertigt erscheine.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hebt daher sein Kursziel für die Novartis-Aktie von CHF 89,00 auf CHF 96,50 an, spricht sich allerdings nun mehr für eine "Halten"-Empfehlung aus, da die zuvor erwähnten Forschungserfolge schon einiges an Kurspotenzial vorwegnahmen. (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: