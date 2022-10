Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.10.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe heute Morgen sein Zahlenwerk zum Q3 2022 präsentiert. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4% (währungsbereinigt +4%) auf USD 12,54 Mrd. (Konsens: USD 12,85 Mrd.) verringert, zudem habe das operative Kernergebnis mit einem Minus von 4% (währungsbereinigt +5%) im Bereich USD 4,28 Mrd. stagniert. Analysten hätten im Vorfeld mit USD 4,30 Mrd. gerechnet. Der Kerngewinn pro Aktie habe sich im abgelaufenen Quartal auf USD 1,58 belaufen und damit über den Erwartungen der Analysten von USD 1,57 gelegen.Die wichtigsten Wachstumstreiber Entresto, Kesimpta, Kisqali sowie die Markteinführung der radiopharmazeutischen Behandlungsmethode gegen Prostatakrebs Pluvicto hätten im abgelaufenen Quartal allesamt mindestens ein zweistelliges Wachstum verbuchen können. So habe sich für die Sparte Innovative Medicines ein Quartalsumsatz von USD 10,30 ergeben. Bei der Division Sandoz habe der Umsatz 2,2 Mrd. betragen.Das angekündigte Aktienrückkauf-Programm von bis zu USD 15 Mrd. sei im Gange; USD 7,6 Mrd. sollten noch umgesetzt werden. Des Weiteren sei die Abspaltung der Division Sandoz in ein 100%-iges Spin-off angekündigt worden. Diese Ausgliederung solle zum einen der Strategie von Novartis helfen, sich als führendes Arzneimittelunternehmen zu fokussieren. Zum anderen solle Sandoz dadurch seine starke Marke weiterhin nutzen und die globale Führungsposition ausbauen, indem eines der führenden europäischen Generikaunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Antibiotika entstehe. Die Umsetzung der geplanten Umstrukturierungen habe vor allem das operative Ergebnis nach unten gedrückt (-33% im Vergleich zum Q3 2021).Indes habe der Konzern seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. So rechne man mit einer Steigerung des Konzernumsatzes sowie des operativen Kernergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei Innovative Medicines gehe das Unternehmen weiterhin von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, beim operativen Kernergebnis von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Bei Sandoz habe man die Prognose angehoben: Während man zuvor von Wachstumsraten im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen sei, rechne man nun damit den Umsatz im bis zu mittleren einstelligen Prozentbereich zu steigern.Die letzte Empfehlung für die Novartis-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI. (Analyse vom 25.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity