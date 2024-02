LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,33 EUR +0,44% (15.02.2024, 14:54)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

87,55 CHF -0,28% (15.02.2024, 15:22)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (15.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF).Novartis sei ein stabiler Dividendenzahler und Musterschüler, wenn es um das Rückführen von Kapital an Aktionär:innen gehe. So weit, so gut. Diese Disziplin bekomme man allerdings nicht zum Spottpreis, was das Aufwärtspotenzial begrenze.Alles in allem sollte man sich von Novartis keine großen Sprünge erwarten. Das Unternehmen liefere verlässlich Dividenden und gebe auch beträchtliche Summen für Aktienrückkäufe aus. Eine gewisse Stabilität komme auch von dem starken Fokus auf M&A Deals zur Stärkung der Medikamentenpipeline. Neue Medikamente zukaufen sei zwar meist teurer als sie selbst zu entwickeln, man lagere aber auch das Risiko aus, indem man Firmen erst nach Studienerfolgen kaufe.All diese Faktoren hätten in der jüngeren Vergangenheit dazu geführt, dass Novartis oft eine interessante Alternative zu Anleihen gewesen sei. Die Dividendenrendite von 3,6% sei allerdings mittlerweile im Vergleich zu Anleihen nicht mehr so attraktiv wie noch vor zwei Jahren. Das könnte sich im Hinblick auf Zinssenkungen allerdings auch wieder ändern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity