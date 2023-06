Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (08.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die vor der Abspaltung stehende Novartis-Tochter Sandoz sehe durch neue Produkte auf Sicht von fünf Jahren ein zusätzliches Umsatzpotenzial von drei Mrd. US-Dollar. Zudem stelle das Unternehmen Gewinnwachstum und steigende Ausschüttungen in Aussicht. Die Generika-Tochter von Novartis solle in H2/2023 separat an die Schweizer Börse gebracht werden.Die Biosimilar-Pipeline habe sich in den vergangenen Jahren verdreifacht - mit nun 24 Produkten, die hinzukämen zur Kern-Generika-Pipeline von mehr als 400 Produkten, habe das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen eines Kapitalmarkttages mitgeteilt. Grundsätzlich wolle Sandoz den Umsatz bis 2028 pro Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern. 2022 habe das Unternehmen 9,1 Mrd. Dollar erlöst.Mit neuen Produkten verlagere sich der Mix zunehmend auf hochwertige Nachahmermedikamente und komplexe Generika, was der Profitabilität zugutekommen solle.Die Kern-Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) solle dann auch mittelfristig auf 24 bis 26 Prozent steigen. Für 2023 würden noch 18 bis 19 Prozent prognostiziert, nach 21,2 Prozent im vergangenen Jahr, was Sandoz mit der Inflation und Investitionen in den Aufbau von Sandoz als eigenständiges Unternehmen begründe.Mit der Abspaltung der Generikasparte wolle Novartis sich auf neuere, patentierte Medikamente fokussieren. Weitere Details zu den Plänen und der Geschäftsentwicklung werde es im Verlauf des heutigen Sandoz-Kapitalmarkttages geben, der später in New York beginne.Die Sandoz-Strategie von Novartis komme gut am Markt an. Ohnehin habe der Schweizer Pharma-Riese vor Kurzem auf dem ASCO-Meeting in Chicago mit frischen Daten aus der Onkologie-Pipeline zu überzeugen gewusst.Der Pharma-Titel bleibt für konservativ ausgerichtete Anleger ein Basisinvestment, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)