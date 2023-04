Börsenplätze Novartis-Aktie:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Heute habe Novartis ihren Quartalsbericht zum Q1 2023 veröffentlicht, welcher rundum positiv ausgefallen sei. So habe sich der Umsatz des Schweizer Pharmariesen währungsbereinigt um 3% auf USD 12,95 Mrd. verbessert, und sei damit über den Konsensschätzungen von USD 12,57 Mrd. zu liegen gekommen. Das Umsatzwachstum habe auf der starken Performance ausgewählter Herz- und Krebsmedikamente beruht. Zusätzlich hätten das so genannte operative Kernergebnis sowie der Kerngewinn je Aktie mit einer Steigerung im höheren einstelligen Prozentbereich zu überzeugen gewusst und die jeweiligen Markterwartungen komfortabel übertroffen. Der Gewinn pro Aktie habe USD 1,09 (+9%) betragen und sei somit schneller als der Reingewinn gewachsen, da dieser von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien profitiert habe. Das Ergebnis sei laut Management vor allem durch die Wachstumsmarken im Markt angetrieben, zudem seien die Margenanstiege auf erhöhte Produktivität zurückzuführen.Der kräftige Start ins neue Jahr und das Vertrauen in die Wachstumstreiber würden dem Management erlauben, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzuheben: Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte sich der Konzern ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung des operativen Kernergebnisses im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Beide Prognosen würden keine etwaigen Währungseffekte beinhalten.Die geplante Abspaltung der Generika-Sparte Sandoz, um diese als eigenständiges Unternehmen an die Schweizer Börse zu bringen, sei nach wie vor für die zweite Hälfte des Jahres 2023 geplant.In einer ersten Reaktion habe sich die Novartis-Aktie mit knapp 1% im Plus präsentiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity