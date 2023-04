Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,05 EUR +0,17% (25.04.2023, 09:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

89,96 CHF +0,50% (25.04.2023, 09:03)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis -Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma-Konzern Novartis werde nach einem unerwartet starken ersten Quartal optimistischer für das Jahr. Die Schweizer würden nun für 2023 ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich erwarten, und das bereinigte operative Ergebnis solle um einen hohen einstelligen Prozentsatz wachsen, so das Unternehmen.Zum Jahresauftakt habe der Konzern seinen Umsatz dank guter Geschäfte mit neuen Arzneien um drei Prozent auf knapp 13 Milliarden Dollar (11,7 Milliarden Euro) gesteigert, zu konstanten Wechselkursen habe sich ein Anstieg um acht Prozent ergeben.Den größten Beitrag habe dabei wie üblich die Pharmasparte geliefert, aber auch die vor der Abspaltung stehende Tochter Sandoz habe zugelegt. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis habe sich um acht Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar erhöht, womit Novartis das bisherige Ziel eines Wachstums im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich getoppt habe. Auch Analysten hätten mit weniger gerechnet. Unter dem Strich sei mit rund 2,3 Milliarden Dollar ein um drei Prozent höherer Konzerngewinn übrig geblieben.Besonders dynamische habe sich im Auftaktquartal das Herzmedikament Entresto mit einem Plus von 32 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Dollar entwickelt. Die Erlöse mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Kesimpta habe Novartis auf 384 Millionen Dollar in etwa verdoppeln können.Das sollte sich aber schon bald ändern. Am Wochenende habe der Schweizer Pharma-Riese die US-Zulassung für seine neue Pluvicto-Fertigungsstätte erhalten können. Zuletzt habe Novartis mit Problemen gekämpft, die enorme Nachfrage nach Pluvicto zu bedienen.Die Aktie habe bereits einen guten Quartalsbericht vorweggenommen. Denn in den vergangenen Handelswochen habe der konservative Titel mit einer enormen relativen Stärke geglänzt.Langfristig bleibt das Papier von Novartis interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2023)Mit Material von dpaAFX