Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis wolle sich offenbar neu und damit effizienter aufstellen. Der Pharma-Konzern ziehe einen Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsfeldern in Betracht, um stärker in den Bereich der hochmodernen und margenstarken Medikamente zu investieren. Dies habe Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.Konkret würden die Schweizer den Verkauf der Geschäftsfelder Augenheilkunde und Atemwegserkrankungen erwägen. Dabei solle allein die Veräußerung des Augenheilkundegeschäfts rund fünf Milliarden US-Dollar einbringen, so die nicht namentlich genannten Personen, auf die sich Bloomberg berufe. Mehrere Private-Equity-Unternehmen prüften derzeit die beiden Geschäftssparten. Im Moment seien die Überlegungen eines Verkaufs noch im Gange. Sollte ein solcher beschlossen werden, würde er wahrscheinlich bereits im nächsten Jahr über die Bühne gehen.Ein Sprecher von Novartis habe den Bericht auf Anfrage der Schweizer Nachrichtenagentur AWP nicht kommentiert. Klar sei jedoch, dass sich der Pharma-Riese unter Chef Vas Narasimhan stärker auf seine innovativen Arzneimittel, die Schlüsselmärkte und potenzielle Blockbuster-Medikamente konzentrieren wolle. Dadurch solle Novartis ein stärker fokussiertes Unternehmen mit einem besseren Finanzprofil werden.Zuletzt habe das Unternehmen deshalb angekündigt, die Generikasparte Sandoz als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen zu wollen. Dies solle im nächsten Jahr geschehen. Die beiden Sparten, die nun auf dem Prüfstand stehen sollten, hätten Bloomberg zufolge weniger potenzielle Medikamente in der Pipeline als die fünf Kernbereiche Herzerkrankungen, Immunologie, Neurowissenschaften, solide Tumore und Hämatologie.Auch wenn sich das charttechnische Bild eingetrübt hat, ist und bleibt Novartis ein Basisinvestment im Pharma-Sektor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Seit vielen Jahren würden die Schweizer ihre Anteilseigner auch an der operativen Entwicklung in Form von satten Dividenden (aktuelle Rendite 3,9 Prozent) partizipieren lassen. (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Wert sei auch ein fester Bestandteil des "Aktionär" Schweiz-Index.