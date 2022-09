Aufgrund des branchenweiten Re-Ratings der letzten Wochen senkt Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zwar das Kursziel von CHF 93 auf CHF 85, hebt die Empfehlung allerdings aufgrund des derzeitigen Kursniveaus von "halten" auf "Kauf" an. (Analyse vom 29.09.2022)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Das Zahlenwerk des Q2 2022 von Novartis sei insgesamt solide ausgefallen. Der Umsatz des Schweizer Pharmariesen habe sich zwar im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1% auf USD 12,78 Mrd. (Konsens: USD 12,85 Mrd.) verringert, bereinigt um Währungseffekte stehe allerdings ein Plus von 5% zu Buche. Während der Umsatz den Erwartungen (fast) gerecht worden sei, habe der Kern-Gewinn je Aktie mit USD 1,56 die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 1,50 um gut 4% zu übertreffen vermocht.Das Unternehmen habe bereits Anfang April Pläne für eine Umstrukturierung bekannt gegeben, um Wachstum zu beschleunigen und die R&D-Pipeline zu stärken. Unter anderem gehe es dabei um die Integration des Pharma- und Onkologiegeschäfts in die "Innovative Medicines"-Sparte mit separaten Organisationen für den US- und den europäischen Markt. Ursprünglich seien mittels dieser Maßnahmen ab 2024 jährliche Einsparungen in Höhe von USD 1 Mrd. geplant gewesen, mittlerweile erwarte man sich sogar jährliche Einsparungen von USD 1,5 Mrd.Der Konzern sei laut Management weiterhin auf Kurs, mehr als 20 vielversprechende Entwicklungen, welche ein signifikantes Umsatzpotenzial böten, bis 2026 auf den Markt zu bringen. Dies könnte für etwas Entspannung sorgen, da dem Schweizer Unternehmen einige Patentabläufe bevorstünden - und das vielleicht schon früher als erwartet.Novartis habe im August bekannt gegeben, den Geschäftsbereich Sandoz (Generika und Biosimilars) abspalten zu wollen. Man sei laut Management auch offen gegenüber attraktiven Übernahmeangeboten, allerdings sei noch kein konkretes bei Novartis eingegangen. Der Analyst bewerte das Vorhaben grundsätzlich als positiv, da Sandoz die vergangenen Quartale öfters enttäuscht und das konzernübergreifende Ergebnis gedrückt habe. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2021 habe die operative Kern-Marge der Pharmasparte 36,2% betragen, bei Sandoz lediglich 21,4%.Bis zum Jahr 2026 stünden Novartis noch einige Patentabläufe bevor, welche Umsatzeinbußen im Ausmaß von rund USD 9 Mrd. zur Folge haben würden. Das Management sei bemüht, diese durch insgesamt 20 vielversprechende Entwicklungen der eigenen R&D-Pipeline auszugleichen. Man gebe sich zuversichtlich, bis zum Jahr 2027 eine durchschnittliche Umsatzwachstumsrate von 4% zu erwirtschaften, auch wenn der Markt hier von nur knapp 2 bis 3% ausgehe. Der erneut ausgebrochene Rechtsstreit über das Patent von Gilenya (Multiple Sklerose) könnte die Situation allerdings noch verschärfen. Novartis könnte das Patent des Arzneistoffs nach der Aufhebung eines gerichtlichen Urteils durch ein US-Berufungsgericht frühzeitig verlieren. Gilenya habe mit USD 2,79 Mrd. umsatztechnisch im Jahr 2021 unter allen Medikamenten des Konzerns den dritten Platz belegt.In der jüngsten Quartalsmitteilung sei der Ausblick des Konzerns im Allgemeinen bestätigt worden (die Erwartungen für Sandoz seien sogar leicht angehoben worden), allerdings werde für die Verwirklichung der Ausgang des soeben erwähnten Patentstreits um Gilenya entscheidend sein.Mitte September seien die Büros von Novartis von der Schweizer Wettbewerbskommission (COMCO) durchsucht worden. Der Auslöser: Verdacht auf mögliche unrechtmäßige Nutzung eines Patents zur Verringerung des Wettbewerbsdrucks, so die Behörde. Um welches Patent es sich genau handle, habe der Regulator offen gelassen. Das Management habe in einer Presseaussendung betont, dass der Beginn einer Untersuchung nicht einer Feststellung von Fehlverhalten oder finanziellem Schaden gleich komme sowie dass der Konzern mit den jeweiligen Behörden vollkommen kooperiere. In den vergangenen Jahren habe Novartis öfter mit Anti-Wettbewerbsuntersuchungen zu kämpfen gehabt. Dies habe vergangenes Jahr in zwei Ausgleichszahlungen von insgesamt USD 380 Mio. in den USA sowie einer Strafzahlung im Ausmaß von USD 526 Mio. seitens Roche und Novartis 2020 in Frankreich resultiert.Novartis habe in Q2 an das vorangegangene Quartal angeknüpft und sei den Erwartungen durchwegs gerecht worden. Das besser als erwartet ausfallende Umstrukturierungsprogramm sowie das Abspaltungs-Vorhaben der Sparte Sandoz lasse Investorenherzen höher schlagen, allerdings sehe sich der Schweizer Pharmariese weiterhin mit dem Problem bevorstehender Patentabläufe bis zum Jahr 2026 konfrontiert. Dies versuche Novartis durch eine vielversprechende R&D-Pipeline auszugleichen und sei auf Kurs, bis 2026 mehr als 20 Entwicklungen mit gehörigem Umsatzpotenzial auf den Markt zu bringen.Der mögliche frühzeitige Patentverfall des Umsatztreibers Gilenya könnte allerdings noch zusätzliche Spannung in die Situation bringen. Zurzeit werde die Novartis Aktie mit einem etwas mehr als 10%-igen Abschlag gegenüber der Vergleichsgruppe auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e gehandelt. Zwar würden die bevorstehenden Patentabläufe das mittelfristige Potenzial des Unternehmens belasten, allerdings sehe der Analyst Novartis aufgrund der Umstrukturierungspläne sowie der vielversprechenden R&D-Pipeline gut gerüstet.