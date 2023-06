Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (12.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmariesen Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmagigant wolle seine Entwicklungspipeline mit einer milliardenschweren Übernahme ausbauen. Hierfür greife Novartis nach dem amerikanischen Biotechnologie-Unternehmen Chinook Therapeutics , welches sich auf Nierenerkrankungen spezialisiert habe. Ein zugelassenes Produkt könne Chinook Therapeutics allerdings noch nicht vorweisen.Novartis nehme für den geplanten Zukauf bis zu 3,5 Mrd. Dollar in die Hand. Zunächst würden 3,2 Mrd. Dollar bezahlt. Darin enthalten sei eine Zahlung über 40 Dollar in bar pro Chinook-Aktie (insgesamt 3,2 Mrd. Dollar) sowie eine eventuelle spätere Prämie von bis zu 4 US-Dollar in bar je Aktie bei Erreichen von bestimmten Entwicklungsergebnissen.Novartis rechne damit, die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2023 abzuschließen, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen.Im vorbörslichen Handel steige die Chinook Therapeutics-Aktie um gut 65 Prozent auf 39,70 Dollar und nähere sich damit dem Angebot von Novartis an. Das dürfte einem prominenten Leerverkäufer indes nicht schmecken: Muddy Waters. Am 16. Mai habe der Shortseller seine Position öffentlich gemacht. Vor wenigen Tagen habe Muddy Waters die Shortposition bestätigt.Novartis erweitere seine Pipeline für einen fairen Preis. Die Pharma-Aktie bleibe ein Basisinvestment. DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Transaktionen im Biotech-Sektor stattfinden würden. (Analyse vom 12.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link