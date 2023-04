Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



21.04.2023



88,91 CHF +0,86% (21.04.2023)



CH0012005267



904278



NOT



NOVN



NVSEF



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der schweizerische Pharmakonzern Novartis habe von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für seinen Produktionsstandort in Millburn im Bundesstaat New Jersey erhalten. Dabei gehe es um die kommerzielle Produktion der Radioligandentherapie Pluvicto, die zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt werde, wie es am Freitagabend in einer Mitteilung heiße. Diese Therapie weise radioaktive Komponenten auf.Die Produktion von Pluvicto in Millburn werde in den kommenden Wochen hochgefahren, so Novartis weiter. Der Konzern rechne damit, dass der Standort nach Erhalt der Genehmigungen für weitere Produktionslinien bis im dritten Quartal einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Patienten mit Pluvicto leisten werde.Bis dahin werde der Standort im italienischen Ivrea weiterhin den US-Markt beliefern. Zudem plane Novartis den Bau einer weiteren Anlage in Indianapolis, die noch Ende des laufenden Jahres fertiggestellt werde. Und für die Versorgung des europäischen Marktes baue der Konzern eine Produktion im spanischen Saragossa.Weltweit strebe Novartis den Angaben zufolge bis 2024 und darüber hinaus eine Jahresproduktion von mindestens 250.000 Pluvicto-Dosen an.Bei Pylarify handle es sich um das erste kommerziell verfügbare und weit verbreitete PET-Bildgebungsmittel für prostataspezifisches Membranantigen (PSMA). Die Zusammenarbeit mit Novartis stehe in direktem Einklang mit der Strategie von Lantheus, die Präzisionsmedizin bei Krebs voranzutreiben, indem sie es Partnern ermögliche, Pylarify in Therapieversuchen bei Prostatakrebs einzusetzen, so Lantheus in einer Pressemitteilung.Die FDA-Zulassung für das Novartis-Produktionswerk sei für die gesamte Branche positiv zu werten. Eckert & Ziegler bleibe für den "Aktionär" ein Kauf, auch bei Lantheus könne bei Schwäche zugegriffen werden.Für den konservativ ausgerichteten Anleger bleibt das Papier von Novartis interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". In der Heimatwährung sei der Pharma-Titel vor Kurzem auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2020 geklettert. Allerdings sollten interessierte Anleger die Zahlen für das erste Quartal abwarten, die am Dienstag (25. April) vorgelegt würden. (Analyse vom 20.04.2023)Mit Material von dpa-AFX