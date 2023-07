Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

90,98 EUR +4,18% (18.07.2023, 10:09)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

87,96 CHF +3,58% (18.07.2023, 09:53)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe heute Morgen sein Zahlenwerk zum Q2 2023 präsentiert. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9% (währungsbereinigt +7%) auf USD 13,62 Mrd. (Konsens: USD 13,25 Mrd.) verbessert. Zugleich habe sich das operative Kernergebnis um satte 17% (währungsbereinigt +9%) gesteigert, das bei USD 4,67 Mrd. zu liegen gekommen sei. Der Kerngewinn pro Aktie habe sich im abgelaufenen Quartal auf USD 1,83 und damit signifikant über den Erwartungen der Analyst:innen von USD 1,70 belaufen.Die wichtigsten Wachstumstreiber Entresto, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix hätten im abgelaufenen Quartal allesamt mindestens zwei- bis dreistelliges Wachstum verbuchen können. So habe sich für die Sparte Innovative Medicines ein Quartalsumsatz von USD 11,2 Mrd. ergeben. Bei der Division Sandoz habe der Umsatz USD 2,4 Mrd. betragen.Der Konzern habe am Dienstag bestätigt, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden solle, habe sich aber zu Details der Transaktion bedeckt gehalten. Die Durchführung des vorgeschlagenen Spin-offs sei für Anfang des vierten Quartals 2023 vorgesehen. Die Aktionäre sollten am 15. September auf einer außerordentlichen Generalversammlung darüber abstimmen, habe es lediglich geheißen.Ausblick: Der Schweizer Pharmakonzern traue sich nach den ersten sechs Monaten mehr zu und habe seine Jahresprognose im Zuge der Quartalszahlen erneut angehoben. Novartis rechne 2023 - Wechselkursschwankungen ausgeblendet - nun mit einem Umsatzwachstum in der Höhe eines hohen einstelligen Prozentbetrags. Der bereinigte Betriebsgewinn solle stärker im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen. Für Innovative Medicines rechne das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einem Anstieg des operativen Kernergebnisses im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Konzernprognosen mit und ohne Sandoz würden sich nur marginal unterscheiden, lediglich das operative Kernergebnis würde ohne Sandoz aufgrund der notwendigen Anlaufinvestitionen für die Umwandlung von Sandoz in ein eigenständiges Unternehmen besser ausfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity