Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,10 EUR -0,03% (25.10.2022, 15:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

78,75 CHF -0,01% (25.10.2022, 14:50)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe am Dienstag Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. Umsatzseitig habe sich beim Schweizer Pharmakonzern jedoch der starke Dollar bemerkbar gemacht. Immerhin: Den Gruppen-Ausblick für 2022 habe das Management bestätigt und zudem die Prognosen für die Generika-Sparte Sandoz erneut angehoben.Konkret habe der Höhenflug des Greenback zu einem Umsatzrückgang von vier Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar geführt. Zu konstanten Wechselkursen habe sich hingegen ein Anstieg um vier Prozent ergeben. Auch im Gesamtjahr rechne der Konzern damit, dass Wechselkurseffekte einen negativen Einfluss von sieben Prozentpunkten auf den Nettoumsatz haben würden.Die Pharmasparte Innovative Medicines sei mit Einnahmen von 10,3 Milliarden US-Dollar der große Umsatztreiber gewesen - und habe damit drei Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. In ihren ersten Reaktionen würden Analysten das sehr unterschiedliche Abschneiden der wichtigsten Medikamente betonen. So hätten die sonst üblichen Highlights wie das Herzmittel Entresto und das Schuppenflechtemittel Cosentyx eher enttäuscht. Positiv hätten dagegen neuere Arzneien wie einige Krebsmittel überrascht.Bei der Generika-Sparte Sandoz habe ein Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar zu Buche gestanden, einem Minus von sieben Prozent. Volumensteigerungen seien durch eine negative Preisentwicklung teilweise aufgehoben worden.Für das Gesamtjahr habe das Novartis-Management die bisherigen Zielsetzungen bestätigt. So sollten auf Konzernebene zu konstanten Wechselkursen sowohl Umsatz wie auch der operative Kerngewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Für die Generika-Sparte sei der Ausblick dagegen zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht worden. Neu werde ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (bislang: im niedrigen einstelligen Prozentbereich) erwartet und ein Plus beim operativen Kernergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich (bislang: weitgehend auf Vorjahresniveau). Ansonsten seien die Sandoz-Pläne bekräftigt worden: Der Börsengang der Generika-Spalte solle im zweiten Halbjahr 2023 stattfinden.Die Novartis-Aktie pendle am Dienstag um ihren Vortagesschluss bei 77,94 Schweizer Franken.Novartis habe mit seinen Zahlen zwar für keine positive Überraschung gesorgt, aber auch nicht enttäuscht. Die Schweizer sind und bleiben ein Basisinvestment im Pharma-Sektor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Seit vielen Jahren lasse das Unternehmen seine Anteilseigner auch an der operativen Entwicklung in Form von satten Dividenden (aktuelle Rendite: 4,0 Prozent) partizipieren. (Analyse vom 25.10.2022)Mit Material von dpa-AFX