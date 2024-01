Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

95,08 EUR -3,13% (31.01.2024, 10:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

88,66 CHF -4,24% (31.01.2024, 10:20)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (31.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2023 leicht übertreffen können, sei aber beim Umsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Wachstumsprognose von 5% werde bis 2028 verlängert.Ein kurzer Disclaimer zu Beginn: Novartis sei zwar ein Schweizer Unternehmen und die Aktie werde in Europa auch meist in CHF gehandelt, aber die Firma berichte ihre Finanzzahlen in USD.Der Umsatz des Schweizer Konzerns habe sich dieses Jahr auf USD 45,4 Mrd. erhöht, was einem Wachstum von 8% entspreche, aber trotzdem hinter den Erwartungen von USD 46,8 Mrd. zurückgeblieben sei. Das bereinigte Betriebseinkommen sei ebenfalls auf USD 16,4 Mrd. gewachsen. Der freie Cashflow habe USD 13,2 Mrd. betragen, ein Anstieg von 9% im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie (EPS) sei um 49% auf USD 4,13 gewachsen, während das bereinigte EPS auf USD 6,47 USD angestiegen sei, was einem Wachstum von 18% entspreche. Für 2023 werde eine um 3,1% erhöhte Dividende von CHF 3,30 pro Aktie vorgeschlagen.Wachstumstreiber seien Medikamente wie das etablierte Herzinsuffizienz-Medikament Entresto und Kesimpta gegen Multiple Sklerose gewesen. Das Umsatzwachstum von Pluvicto, einer Präzisionsbestrahlungstherapie gegen Prostatakrebs, und Zolgensma, einer Gentherapie gegen spinale Muskelatrophie, sei jedoch hinter den Markterwartungen zurückgeblieben.Die Abspaltung der Konsumentensparte Sandoz und die Veränderung von Novartis in ein reines innovatives Arzneimittelunternehmen sei außerdem auch 2023 abgeschlossen worden. Novartis konzentriere sich auf vier Kerntherapiebereiche: Herz-Kreislauf Nieren-Metabolik, Immunologie, Neurowissenschaften und Onkologie.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Novartis lautete "Halten", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: