LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,06 EUR +6,67% (27.03.2023, 12:55)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,98 CHF +7,36% (27.03.2023, 12:56)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.03.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis: Erfolgreiche klinische Studien beflügeln die Aktie - AktiennewsDie Aktien des Schweizer Unternehmens Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) legen heute früh um mehr als 5 Prozent zu, so die Experten von XTB.Grund dafür seien erfolgreiche klinische Studien mit dem Medikament Kisqali, das bei der Bekämpfung von Brustkrebs helfe.Wie ausführliche Studien gezeigt hätten, könne das Medikament bei einer breiten Bevölkerungsgruppe Rückfälle verhindern und die Lebenserwartung von Krebspatientinnen verlängern. Die Analysten von Jefferies hätten hinzugefügt: "Die Daten deuten darauf hin, dass die Behandlung das Risiko eines Wiederauftretens der Krebserkrankung nach mehreren Jahren verringern kann, ohne die Lebensqualität negativ zu beeinflussen. Die breite Patientenpopulation, die von dem Medikament profitieren könnte, eröffnet Novartis einen Markt von fast 6 Mrd. US-Dollar."Positive Studienergebnisse dürften sich positiv auf die finanzielle Performance des Unternehmens auswirken und den Konsens auf längere Sicht erhöhen.Börsenplätze Novartis-Aktie: