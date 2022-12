Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (14.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Novartis-Aktie habe auf Monatssicht rund zehn Prozent zulegen können. Vor allem mehrere Deals in der Krebssparte wie etwa mit MorphoSys hätten der Aktie zuletzt Rückenwind verliehen. Genauso sei in der Augen-Sparte derzeit Bewegung. Novartis wolle Vertriebsrechte für Augenheilmittel verkaufen.Konkret sollten für fünf Augenheilmittel in den USA die entsprechende Rechte an den US-Pharmakonzern Harrow übertragen werden. Außerhalb der USA bleibe Novartis allerdings Inhaber aller Rechte an den Mitteln. Die Transaktion solle in Q1/2023 abgeschlossen werden, wie es in einer Mitteilung heiße.Bei den Mitteln handle es sich um die Augentropfen Ilevro, Nevanac, Vigamox und Maxidex sowie Triesence, eine Steroidinjektion zur Behandlung bestimmter Augenkrankheiten. Alle Heilmittel seien den Angaben zufolge durch die US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.Harrow werde für den Deal zunächst eine einmalige Zahlung von 130 Mio. Dollar an Novartis leisten. Darüber hinaus solle Novartis bis zu 45 Mio. Dollar von Harrow als Meilensteinzahlung bei der kommerziellen Verfügbarkeit von Triesence erhalten. Diese werde für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet, wie es weiter heiße.Novartis sei ein Pharma-Gigant und damit ein Basisinvestment im Sektor. Ein Kaufargument liefere überdies auch die hohe Dividendenrendite von aktuell rund vier Prozent - die Schweizer würden ihre Anteilseigner seit vielen Jahren an der operativen Entwicklung in Form satter Ausschüttungen partizipieren lassen.Kurzum: Engagierte Anleger sollten bei der Novartis-Aktie dabei bleiben. Charttechnisch orientierte Anleger, die noch nicht investiert sind oder nachkaufen wollen, warten auf das Golden Cross, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)