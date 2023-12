SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.12.2023/ac/a/a)



London (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von HSBC:HSBC stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) von "buy" auf "hold" herab, mit einem Kursziel von CHF 90,00 (zuvor: CHF 104,30).Das Jahr der US-Wahlen könne für Biopharma-Investoren oft eine Quelle der Angst sein. HSBC gehe davon aus, dass 2024 eine hitzige Debatte über die Auswirkungen der Medikamentenpreise auf die Ertragskraft der Biopharma-Industrie stattfinden werde. Darüber hinaus sei die Kapitalallokation und das Wachstum jenseits der Patentklippen die zweite große Frage, mit der sich der Markt auseinandersetzen müsse, so das Researchhaus in einer Branchennotiz zu den wichtigsten Debatten der Biopharma-Branche im Jahr 2024. Für Novartis sehe HSBC nach der jüngsten guten Aktienkursentwicklung nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial.HSBC stuft die Novartis-Aktie von "buy" auf "hold" herab. (Analyse vom 18.12.2023)