LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

93,13 EUR -0,11% (19.08.2023, 12:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

89,24 CHF -0,69% (19.08.2023, 12:35)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmariesen Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern treibe seine Pläne zur geplanten Abspaltung der Generikasparte Sandoz voran. Nach langer strategischer Überprüfung habe Novartis im August angekündigt, Sandoz als eigenständiges Unternehmen abspalten zu wollen. Die Aktionäre sollten nun auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 15. September über die Pläne abstimmen.Die Generikasparte solle sowohl an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange als auch über ein sogenanntes ADR-Programm (American Depositary Receipts) an der Börse in New York (NYSE) notiert werden. Wie nun mitgeteilt worden sei, solle Sandoz am oder um den 4. Oktober an die Börse kommen. Die bestehenden Novartis-Aktionäre sollten für fünf Novartis-Aktien je eine Sandoz-Aktie erhalten. Das gleiche Verhältnis solle für das ADR-Programm angewendet werden.Der sogenannte Spin-off solle durch die Ausschüttung einer Sachdividende von Sandoz-Aktien und ADRs an die Aktionäre von Novartis umgesetzt werden. Daher gehöre die Abstimmung über eine außerordentliche Ausschüttung in Form einer Sachdividende denn auch zu den Punkten, über die die Aktionäre entscheiden sollten. Ein zweiter Punkt betreffe die Herabsetzung des Aktienkapitals der Novartis AG im Zusammenhang mit dem Spin-off.Die Abspaltung von Sandoz sei strategisch absolut sinnvoll. Ohnehin habe sich die Aktie von Novartis zuletzt in einer starken Verfassung präsentiert, die die Gesellschaft mit starken Zahlen unterfüttert habe. Die Novartis-Aktie bleibe langfristig ein Basisinvestment im defensiven Pharma-Sektor, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: