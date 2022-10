Die USA hätten in der ersten Hälfte dieses Jahres bereits zwei aufeinander folgende Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum hinter sich, aber die Schaffung von Arbeitsplätzen sei robust gewesen, sodass es noch nicht in eine formelle Rezession sei. Aber der Arbeitsmarkt werde weicher, und eine Rezession in den USA und anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften bis zum Jahresende wahrscheinlich.



Die synchronisierte globale Straffung der Geldpolitik wirke sich bereits auf bestimmte Blasen aus, wie zum Beispiel öffentliches und privates Beteiligungskapital, Immobilien, Wohnungsbau, Meme-Aktien, Kryptowährungen, SPACs oder auch Anleihen.



Roubini habe darauf hingewiesen, dass ein traditionelles Anlageportfolio in diesem makroökonomischen Umfeld nicht funktionieren werde, da ein 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen im Jahr 2022 zum ersten Mal seit Jahrzehnten massive Verluste verzeichnen werde. Vor diesem Hintergrund müssten die Anleger nach Anlagen suchen, die vor Inflation, politischen und geopolitischen Risiken und Umweltschäden schützen würden. Und dazu gehöre Gold. "Dazu gehören kurzfristige Staatsanleihen und inflationsindexierte Anleihen, Gold und andere Edelmetalle sowie Immobilien", so Roubini weiter.



Zum jetzigen Zeitpunkt befänden sich die Zentralbanken in der "Schuldenfalle", so Roubini. "Jeder Versuch, die Geldpolitik zu normalisieren, wird die Schuldenlast in die Höhe treiben und zu massiven Insolvenzen und kaskadenartigen Finanzkrisen führen", habe er geschrieben.



Nouriel Roubini zeichne hier ein düsteres Bild. Doch ganz von der Hand zu weisen seien seine Bedenken nicht. Die Zinspolitik insbesondere der US-Notenbank sei gefährlich, die USA müssten mittlerweile deutlich mehr Zinsen für ihre Schulden bezahlen. Das könne zu einer Schuldenkrise führen. (18.10.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte und auch der Goldpreis erholten sich gestern, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch wenn es nach Nouriel Roubini, Professor an der NYU Stern School of Business gehe, dann sei diese Erholung - zumindest an den Aktienmärkten - nicht nachhaltig. Er spreche von einem drohenden Jahrzehnt einer stagflationären Schuldenkrise."Das vor uns liegende Jahrzehnt könnte eine stagflationäre Schuldenkrise werden, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben", habe Roubini in seinem jüngsten Time-Essay geschrieben. Die nächste Krise werde nicht wie die vorherigen sein, da sie einen stagflationären Aspekt mit einer massiven Staatsverschuldung verbinde, habe Roubini erklärt und Beispiele aus den 1970er Jahren und 2008 genannt.