Bisweilen würden Innovationen, die die Welt verändern würden, aus der Not geboren und im Kleinen beginnen. Thomas Edison habe die Glühbirne im Jahr 1879 patentiert. Dem seien jedoch vier Jahrzehnte der Tüftelei durch verschiedene Wissenschaftler vorausgegangen, die von der Idee eines elektrischen Lichts als Ersatz für teure, ineffiziente und bisweilen gefährliche Lichtquellen wie etwa Walöl und Kerosin fasziniert gewesen seien.



Im Zuge der bedeutendsten Zäsur, seitdem das Model T von Ford die Pferdegespanne abgelöst habe, befinde sich die Automobilbranche derzeit inmitten der größten Disruption seit Menschengedenken - und dies an zwei Fronten gleichzeitig. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem nie dagewesene Klimaereignisse und eine globale Energiekrise zu beobachten seien, habe die Technologie einen Punkt erreicht, ab dem es nun rasant vorwärts gehen könnte.



Die riesigen Tesla-Werke in Berlin-Brandenburg und Texas hätten die Fertigung in diesem Jahr aufgenommen. Volkswagen habe mit dem Bau seiner zwei Milliarden Euro teuren Gigafactory in Deutschland begonnen, die nur eine von mehreren geplanten Batteriefabriken sei. Diese Vorhaben würden zur Rückholung der Lieferketten beitragen, die in einer Zeit, in der die Energieknappheit in Europa der Innovation im Bereich saubere Technologien Impulse verleihen könnte, ein neuralgischer Punkt der Geopolitik seien. Unterdessen seien laut EY weltweit die Autokäufer, die Elektrofahrzeuge kaufen möchten, mit 52% zum ersten Mal überhaupt in der Mehrheit.



Selbstfahrende Autos seien ebenfalls auf dem Wege, Wirklichkeit zu werden. Im Juni habe Cruise, die GM-Sparte für autonomes Fahren, einen fahrerlosen Taxiservice in San Francisco aufgenommen. Der Service sei auf die späten Abend- und Nachtstunden beschränkt und leide noch unter Geburtswehen. Doch die Möglichkeit, Kunden fahrerlose Fahrten in Rechnung zu stellen, sei für das autonome Fahren und Robotaxis ein Meilenstein.



Darüber hinaus plane Elon Musk, in diesem Herbst einen Prototyp des Tesla Optimus, eines humanoiden Roboters, vorzustellen. Die Starlink-Satelliten von SpaceX würden von der Ukraine für die Kommunikation und für die Kriegführung genutzt. Dies verdeutliche die Einsatzmöglichkeiten von Weltraumtechnologien. Und das erste "Designerbaby" der Welt werde bald seinen zweiten Geburtstag feiern und die Fähigkeiten der Gentechnologie bei der pränatalen Identifizierung und Behebung genetischer Krankheiten beweisen.



Über viele solcher Innovationen möge man - zu Recht - auch unter ethischen Gesichtspunkten diskutieren. Es scheine jedoch unzweifelhaft, dass einige der nun vor dem Durchbruch stehenden Innovationen das Potenzial hätten, die Welt fundamental zu verändern; und zwar bei richtigem Einsatz durchaus zum Positiven.



Die besten Unternehmen könnten in Phasen der Unsicherheit wie derzeit erfolgreich sein, indem sie u. a. in Innovation investieren würden. Dies erfordere einen langfristigen Fokus und Flexibilität, insbesondere finanzielle Flexibilität. Aus diesem Grund seien Unternehmen mit soliden Bilanzen und hohen freien Cashflows am besten positioniert, um über den gesamten aktuellen Zyklus hinweg weiter investieren zu können. So werde sichergestellt, dass die Innovation auch in schweren Zeiten, in denen Wandel am dringendsten benötigt werde, niemals aufhöre. (24.08.2022/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Not macht erfinderisch, weiß der Volksmund, so Pinaki Das, Head of Thematic Research bei der Quintet Private Bank.Daran sei sicher etwas Wahres, denn Phasen wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Umbrüche hätten in der Geschichte schon häufig außergewöhnliche Innovationen hervorgebracht. Die rasante Entwicklung der Covid-Impfstoffe auf Basis der bahnbrechenden mRNA-Technologie sei hierfür das perfekte Beispiel. Dürfe man nun mehr solcher Innovationsschübe erwarten?Die Weltwirtschaft befinde sich jedenfalls gegenwärtig in einer heiklen Lage. Insbesondere Europa dürfte vor einer Rezession stehen und ist mit dem Risiko einer Stagflation wie in den 1970er Jahren konfrontiert. Auch wenn die Ausgaben für Forschung und Entwicklung insgesamt rückläufig seien, weil der Zugang zu Wachstumskapital immer knapper werde, bleibe das Innovationstempo robust. Denn Not mache erfinderisch.Man denke an Starbucks Pickup, das im letzten Winter in New York eröffnet worden sei, weniger als zwei Jahre, nachdem die Stadt, die niemals schlafe, komplett dicht gemacht worden sei. Die Eröffnung sei im Rahmen einer Partnerschaft mit Amazon erfolgt, und wie in den Geschäften von Amazon Go würden die Kunden über eine App bestellen und bezahlen und ihren Hafermilch-Frappuccino (gerne mit Schlagsahne) dann praktisch ohne Interaktion mit anderen Menschen abholen.Das Potenzial dieser Technologie sei jedoch enorm. Sie könnte dazu beitragen, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Arbeitskräftemangel und Lohndruck zu stemmen, die besonders akut werden dürften, da die Weltbevölkerung altere und die Einwanderungsbeschränkungen verschärft würden. Darüber hinaus ließe sich auf diese Weise ein mögliches Wiederaufflammen der Pandemie viel besser bewältigen. Bemerkenswert sei darüber hinaus, dass diese Entwicklung genau in einer Zeit erfolge, in der Starbucks als Reaktion auf die Sorgen der Mitarbeiter hinsichtlich Kriminalität und Sicherheit die Schließung von 16 Filialen in den USA angekündigt habe.