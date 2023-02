Paris (www.aktiencheck.de) - Norwegens Leitwährung entwickelt sich zunehmend zur Leidwährung, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Allein in den vergangenen sechs Monaten habe die Krone gegenüber dem Euro knapp 10 Prozent an Wert eingebüßt und sich damit schlechter entwickelt als sämtliche anderen Währungen der G-10-Staaten. Mit 11,50 Kronen je Euro sei sie am Mittwoch so niedrig gehandelt worden wie seit Mai 2020 nicht mehr. Angesichts der wirtschaftlichen Rahmendaten verwundere diese Entwicklung. Vor allem die enormen norwegischen Gas- und Ölvorkommen würden für eine Aufwertung sprechen. Als einer der wichtigsten Gaslieferanten Europas habe Norwegen im vergangenen Jahr einen Rekord-Handelsüberschuss erwirtschaftet.



Das skandinavische Nicht-EU-Land sei auf Gesamtexporte im Wert von 2,6 Billionen Norwegischen Kronen (243 Milliarden Euro) gekommen - 87,2 Prozent mehr als 2021. Eingeführt worden seien Waren im Wert von rund einer Billion Kronen. Ebenfalls positiv: Die Arbeitslosigkeit sei mit 1,6 Prozent sehr niedrig, während sich die Wirtschaft des Landes trotz aller Unkenrufe zum Jahreswechsel stabilisiere. Als belastend für die Krone dürfte sich hingegen erweisen, dass sich die Norwegische Zentralbank im Januar gegen eine weitere Anhebung der Zinssätze entschieden habe. Die Währungshüter seien sich nicht sicher gewesen, ob dies tatsächlich notwendig sei. Das Ende des Zinszyklus in Norwegen scheine daher absehbar. Ein Grund für eine weiter ungebremste Talfahrt der Krone sei dies jedoch nicht. (10.02.2023/ac/a/m)





