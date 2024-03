Tradegate-Aktienkurs Norwegian Cruise Line-Aktie:

Kurzprofil Norwegian Cruise Line:



Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei. Dabei tritt die Flotte unter drei Markenlinien auf: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises. (01.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Cruise Line-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) unter die Lupe.Die Kreuzfahrten-Branche lasse die Corona-Krise offenbar endgültig hinter sich. Norwegian Cruise Line habe nach starken Jahreszahlen und einem verheißungsvollem Ausblick auch die Aktienkäufer überzeugt.Die Norwegian Cruise Line-Aktie sei nach den überraschend guten Zahlen an der Wall Street prozentual zweistellig auf 19,75 USD gestiegen - das höchste Niveau seit Anfang Januar. Dabei habe auch die 50-Tage-Linie überwunden werden können, die aktuell bei 17,89 USD verlaufe. Der verheißungsvolle Ausblick von Norwegian Cruise Line auf das laufende Jahr habe auch bei den deutlich größeren Konkurrenten Royal Caribbean und Carnival für Kurssteigerungen gesorgt, wenn auch in etwas geringerem Maße.Alle gennanten Gesellschaften würden ihre Flotten in den kommenden drei Jahren weiter aufstocken. Der Trend gehe zu immer größeren Schiffen - und zu immer saubereren. Die Konzerne würden ihre Klimaaktionsstrategien mit dem Ziel verbessern, die Treibhausgas-Intensität deutlich zu senken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Norwegian Cruise Line-Aktie: