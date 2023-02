Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Norwegian Cruise Line:



Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei. Dabei tritt die Flotte unter drei Markenlinien auf: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises. (28.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Cruise Line-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Norwegian Cruise, Nummer drei hinter Carnival und Royal Caribbean, sorge am Dienstag mit seinen aktuellen Q4-Zahlen für hängende Gesichter bei den Anlegern. Sowohl die Umsätze als auch das Ergebnis hätten die Markterwartungen verfehlt. Genauso lägen die Prognosen für das neue Geschäftsjahr unter den Prognosen. Die Aktie gehe auf Tauchstation.Norwegian habe im letzten Jahresviertel 2022 einen Verlust von 1,04 Dollar je Aktie eingefahren. Analysten hätten allerdings nur mit Miesen in Höhe von 86 Cent Dollar je gerechnet. Auch die Umsätze hätten unter den Prognosen der Experten gelegen: So hätten die Einnahmen in Höhe 1,5 Milliarden Dollar die Analysten-Schätzungen (1,52 Milliarden Dollar) ebenfalls verfehlt.Auch die Prognosen seien enttäuschend. Das Kreuzfahrtunternehmen prognostiziere für Q1 einen Verlust von 45 Cents je Aktie und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet. Die Experten seien lediglich von 33 Cent ausgegangen.Im Gesamtjahr solle zwar ein (bereinigter) Gewinn erzielt werden. Doch die vom Unternehmen in Aussicht gestellten 70 Cent je Aktie würden die im Vorfeld taxierten 1,06 Dollar signifikant verfehlen.Während die Norwegian massiv mit mehr als neun Prozent im Minus notiere, würden die Carnival-Papiere lediglich 2,3 Prozent verlieren.Die Zahlen und auch der Ausblick von Norwegian seien enttäuschend. Womöglich könne Branchenprimus Carnival stärkere Kennziffern vorweisen. Wer bei Carnival (spekulative Empfehlung des "Aktionär", Ausgabe 09/2023)) investiert ist, bewahrt die Ruhe, so Carsten Kaletta. Das Stopp-Loss-Limit sollte bei 7,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 28.02.2023)