Kurzprofil Norwegian Cruise Line:



Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei. Dabei tritt die Flotte unter drei Markenlinien auf: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises. (12.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Cruise Line-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von börsennotierten Kreuzfahrtgesellschaften würden zu Wochenbeginn durch die Decke gehen. Positive Impulse würden den Aktien von Carnival, Norwegian Cruise Line und Co frische Analystenkommentare verleihen. Die durch die Corona-Krise massiv unter Druck geratenen Tourismus-Werte würden damit weiter an ihrem großen Comeback arbeiten.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Aktie von Carnival auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 16 Dollar angehoben. Auch für die Papiere der Wettbewerber Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean erhöhe das Kreditinstitut seine Kursziele. Die "drei großen" Kreuzfahrtgesellschaften würden eine "anhaltende Nachfragedynamik" verzeichnen, so J.P. Morgan.Noch deutlicher falle das Upgrade von der Bank of America für Carnival aus. Der Titel sei von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf satte 20 Dollar deutliche angehoben worden. Ausgehend vom derzeitigen Kursniveau entspreche dies einem Upside-Potenzial von rund 33 Prozent.Zur Stunde lege die Carnival-Aktie um satte 14 Prozent zu, bei Norwegian Cruise Line seien es gut acht Prozent. Das Plus bei Royal Caribbean falle mit gut zwei Prozent etwas schmaler aus. Alle drei Kreuzfahrt-Aktien könnten zu Wochenbeginn durch die angefallenen Kursgewinne ein neues 52-Wochen-Hoch erklimmen."Der Aktionär" favorisiert unter den drei großen Kreuzfahrt-Unternehmen Carnival und Norwegian Cruise Line. Auch für spekulativ ausgerichtete Trader eignen sich die Tourismus-Aktien nach den jüngsten Kaufsignalen, so Michel Doepke. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link