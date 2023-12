NYSE-Aktienkurs Norwegian Cruise Line-Aktie:

18,465 USD +0,08% (13.12.2023, 17:17)



ISIN Norwegian Cruise Line-Aktie:

BMG667211046



WKN Norwegian Cruise Line-Aktie:

A1KBL8



Ticker-Symbol Norwegian Cruise Line-Aktie:

1NC



NYSE-Symbol Norwegian Cruise Line-Aktie:

NCLH



Kurzprofil Norwegian Cruise Line:



Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei. Dabei tritt die Flotte unter drei Markenlinien auf: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises. (13.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Norwegian Cruise Line-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup erhöhen das Kursziel für die Aktie von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) nach einem Treffen mit dem Management von 18 auf 19 USD.Der allgemeine Ton sei ermutigend gewesen: Das Management habe großes Vertrauen in die langfristigen Möglichkeiten des Unternehmens gezeigt und auf die anhaltend starke Nachfrage nach Kreuzfahrten hingewiesen, so Citi in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass Norwegian das 3. Quartal mit einem Rekordbuchungsstand abgeschlossen habe, der sich bis November fortgesetzt habe.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Norwegian Cruise Line weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze Norwegian Cruise Line-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Norwegian Cruise Line-Aktie:17,105 EUR +0,12% (13.12.2023, 17:11)