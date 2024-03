NYSE-Aktienkurs Norwegian Cruise Line-Aktie:

19,555 USD -0,03% (13.03.2024, 15:53)



ISIN Norwegian Cruise Line-Aktie:

BMG667211046



WKN Norwegian Cruise Line-Aktie:

A1KBL8



Ticker-Symbol Norwegian Cruise Line-Aktie:

1NC



NYSE-Symbol Norwegian Cruise Line-Aktie:

NCLH



Kurzprofil Norwegian Cruise Line:



Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei. Dabei tritt die Flotte unter drei Markenlinien auf: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Norwegian Cruise Line-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs nehmen die Aktie von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) in die Bewertung auf.Die Verbesserungen bei den Kreuzfahrtpreisen seien durch nachhaltige, strukturelle Veränderungen in der Branche und anhaltenden Rückenwind bei der Preisgestaltung angetrieben worden und nicht durch eine aufgestaute Verbrauchernachfrage, so Goldman Sachs in einer Research Note. Obwohl Norwegian Cruise im vergangenen Jahr starke Fortschritte gemacht habe, bleibe man an der Seitenlinie, da die Prognosen des Unternehmens für 2024 relativ wenig konservativ seien. Goldman sehe auch die laufenden Kosteneinsparungen von Norwegian als eine "Show-me"-Story.Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Aktie von Norwegian Cruise Line mit "neutral" und dem Kursziel von 19 USD. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Norwegian Cruise Line-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Norwegian Cruise Line-Aktie:17,84 EUR -0,34% (13.03.2024, 15:32)