NYSE-Aktienkurs Norwegian Cruise Line-Aktie:

14,98 USD +0,13% (17.10.2023, 16:54)



ISIN Norwegian Cruise Line-Aktie:

BMG667211046



WKN Norwegian Cruise Line-Aktie:

A1KBL8



Ticker-Symbol Norwegian Cruise Line-Aktie:

1NC



NYSE Ticker-Symbol Norwegian Cruise Line-Aktie:

NCLH



Kurzprofil Norwegian Cruise Line:



Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei. Dabei tritt die Flotte unter drei Markenlinien auf: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Norwegian Cruise Line-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (ISIN: BMG667211046, WKN: A1KBL8, Ticker-Symbol: 1NC, NYSE-Symbol: NCLH) vor dem Q3-Bericht weiterhin mit "neutral" ein und senken das Kursziel von 20 USD auf 16 USD.Während das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 mit einigen zusätzlichen Belastungen konfrontiert sei, darunter höhere Treibstoffpreise und unerwartete Auswirkungen auf die Reiseroute, würden die meisten anderen Daten auf eine anhaltende Stärke in der Branche hindeuten. Das Researchhaus habe seine Schätzungen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 aufgrund höherer Treibstoffkostenannahmen gesenkt.Die Analysten der Citigroup stufen die Norwegian Cruise Line-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze Norwegian Cruise Line-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Norwegian Cruise Line-Aktie:14,235 EUR +0,46% (17.10.2023, 16:11)