Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) unter die Lupe.Es laufe wieder rund bei Norwegian Air Shuttle, der vor wenigen Jahren haarscharf am Zusammenbruch vorbeigeschlittert sei. Inzwischen schreibe das Unternehmen wieder schwarze Zahlen. Dementsprechend hätten sich am Donnerstag die Aktionäre dafür ausgesprochen, dass es eine Dividende geben solle. Doch es gebe einen Haken.Denn der ersten Dividende seit der Gründung der Airline im Jahre 1993 könnten die Gläubiger noch einen Strich durch die Rechnung machen. Diese hätten noch ein Vetorecht bis zum Jahre 2026. Es sei durchaus möglich, dass diese - darunter auch die norwegische Regierung - davon Gebrauch machen würden und die Dividendenausschüttung blockieren würden.2021 habe Norwegian Air Shuttle durch ein Insolvenzverfahren saniert werden müssen, Gläubiger und Mitarbeiter hätten im Zuge dessen zahlreiche Zugeständnisse machen müssen, damit der Betrieb habe fortgesetzt werden können. Nun laufe es für den Billigflieger mit Fokus auf die skandinavischen Länder wieder relativ gut. Seit dem Ende der corona-bedingten Reisebeschränkungen arbeite man profitabel. Mittlerweile habe die Gesellschaft mehr als neun Milliarden Norwegische Kronen (knapp 790 Millionen Euro) an Barmitteln angesammelt.Ob es die Dividende 2024 oder doch erst 2026 geben werde, dürfte interessant werden. Letztlich zeige die Tatsache, dass Norwegian Air Shuttle dank eines rund laufenden operativen Geschäfts eine Dividende zahlen könne, dass die Airline auf einem guten Weg sei. Der Konzern verfüge über eine solide Bilanz, eine sehr niedrige Kostenstruktur, eine junge Flugzeugflotte und schreibe schwarze Zahlen.Die im Branchenvergleich günstig bewertete Aktie bleibt weiterhin ein spannender Comeback-Kandidat, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 0,72 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link