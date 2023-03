Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

1,05 EUR +4,27% (06.03.2023, 15:23)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

11,645 NOK +3,14% (06.03.2023, 15:09)



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (06.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) unter die Lupe.Die Flugbranche erhole sich aktuell weiter von der Coronakrise. Während es bei einigen Airlines eher allmählich vorangehe, würden manche Gesellschaften mit bemerkenswert hohen Wachstumsraten glänzen. Zur letztgenannten Gruppe zähle eindeutig Norwegian Air Shuttle, das erneut starke Passagierzahlen präsentiert habe.So habe Norwegian Air Shuttle im Februar ein Plus bei den Fluggästen von 83 Prozent auf 1,17 Millionen Passagiere verzeichnet. Konzernchef Geir Karlsen habe erklärt: "Wir sind mit den Verkehrszahlen des vergangenen Monats zufrieden, besonders mit einer Auslastung von 84 Prozent. Dies zeigt die Fähigkeit von Norwegian, den Passagieren das ganze Jahr über ein attraktives Produkt anzubieten, auch in den saisonal langsameren Wintermonaten. Hohe Auslastungsfaktoren erhöhen auch unsere Kraftstoffeffizienz, ein wichtiger Parameter aus Sicht der Nachhaltigkeit."DER AKTIONÄR halte an seiner bisherigen Einschätzung fest: Die operative Entwicklung bei Norwegian Air Shuttle stimme - und die charttechnische Entwicklung mittlerweile ebenfalls wieder.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie: