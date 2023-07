Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

0,882 EUR -1,19% (06.07.2023, 16:36)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

10,335 NOK 0,00% (06.07.2023, 16:26)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (06.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Norwegian Air Shuttle könne im heutigen Handel wieder etwas zulegen. Nachdem der norwegische Billigflieger vor wenigen Jahren nur haarscharf vor der Pleite habe gerettet werden können, erwirtschafte das Unternehmen wieder schwarze Zahlen. Jetzt sende der Konzern ein weiteres Zeichen der wieder gewonnenen Stärke aus.Denn Norwegian Air Shuttle wolle nun die Regionalfluglinie Widerøe für 1,13 Milliarden Kronen (umgerechnet rund 100 Millionen Euro) erwerben. Die Transaktion dürfte nach Ansicht der beiden Unternehmen bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden können. Der Vorstand von Norwegian Air Shuttle habe erklärt, dass der Kauf aus den vorhandenen Mitteln finanziert werden könne. Geplant sei, dass die beiden Fluggesellschaften nach der Übernahme weiterhin unter getrennten Marken operieren würden."Wir erwarten, dass die Transaktion erhebliche Vorteile für Reisende, Mitarbeiter und Aktionäre mit sich bringt", habe Norwegian Air mitgeteilt. Eine kombinierte Norwegian/Widerøe stärke die kritische inländische Infrastruktur. Die beiden Airlines dürften sich relativ gut ergänzen. So decke etwa Widerøe über 40 kleine und mittlere Flughäfen in ganz Norwegen ab. Hinzu kämen noch einige größere Flughäfen in Europa. Norwegian Air Shuttle biete indes aktuell mehr als 300 Strecken zu 114 Zielen in den nordischen Ländern an.Diese, wenn auch kleine Übernahme, sei ein weiterer Beleg dafür, dass es bei Norwegian Air Shuttle mittlerweile wieder rund laufe. Das Unternehmen verfüge mittlerweile über eine solide Bilanz, eine sehr niedrige Kostenstruktur, eine junge Flugzeugflotte und schreibe schwarze Zahlen.Die im Branchenvergleich günstig bewertete Aktie bleibt attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Norwegian Air Shuttle ASA. Der Stoppkurs sollte bei 0,72 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link