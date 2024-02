Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (05.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits seit mehreren Wochen befinde sich die Aktie von Norwegian Air Shuttle im Rally-Modus. Mittlerweile betrage das Plus ausgehend vom im Oktober markierten 2023er Tief mittlerweile mehr als 90 Prozent. Bei den Marktteilnehmern scheine neben der anhaltend starken operativen Entwicklung auch die Übernahme von Widerø gut anzukommen.Denn der Erwerb des kleineren norwegischen Konkurrenten sollte sich zeitnah positiv bei Umsatz und Gewinn des Billigfliegers auswirken. In einer Unternehmenspräsentation habe der Vorstand von Norwegian Air Shuttle bereits aufgezeigt, welche Effekte man konkret erwarte. So steige die Zahl der Flugzeuge im Konzernverbund deutlich an. Zudem gehe das Management davon aus, dass auch die Passagierzahlen und die Umsätze durch den Deal weiter steigen sollten.Auch positiv zu werten: Während es bei Norwegian Air Shuttle im Verlauf seiner wechselhaften Historie durchaus mehrere schwierige Jahre mit mitunter heftigen Verlusten gegeben habe, habe sich Widerø sehr solide entwickelt. So habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren stets ein positives EBIT verbucht. Lediglich im ersten Corona-Jahr 2020 sei auch das operative Ergebnis - wie bei praktisch allen Airlines weltweit - in die roten Zahlen gerutscht.Die Übernahme von Widerø sei für Norwegian Air Shuttle in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. "Der Aktionär" halte deshalb nach wie vor an seiner positiven Einschätzung zur Aktie fest: Norwegian Air Shuttle verfüge mittlerweile über eine solide Bilanz, eine niedrige Kostenstruktur, eine sehr junge Flugzeugflotte und schreibe schwarze Zahlen.Die im Branchenvergleich mit einem KGV von 9 realtiv günstig bewertete Aktie bleibt weiterhin ein spannender Comeback-Kandidat, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu Norwegian Air Shuttle. Der Stoppkurs sollte nun auf 0,85 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 05.02.2024)