Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

1,025 EUR +0,79% (04.08.2022, 17:02)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

10,17 NOK +0,05% (04.08.2022, 16:29)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (04.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) unter die Lupe.Bei Norwegian Air Shuttle laufe es weiterhin rund. Der Billigflieger habe nun wieder einmal starke Passagierzahlen für den Monat Juli vorgelegt. So sei mit 2,2 Millionen Fluggästen die höchste Zahl seit Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Die Auslastung habe bei fast 95 Prozent gelegen - der höchste Wert der letzten Jahre.Des Weiteren habe Norwegian berichtet, dass in diesen Zeiten wirklich starke 99,7 Prozent der geplanten Linienflüge auch hätten durchgeführt werden können. "Dies war ein großartiger Sommer für Norwegian. Im Juli hatten wir die höchste Auslastung seit vielen Jahren und haben trotz der vielen anspruchsvollen Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert war, nahezu alle Linienflüge durchgeführt. Diese Ergebnisse wurden dank unserer engagierten Kollegen ermöglicht, die unsere Kunden in den Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit stellen."Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot bleibe der Favorit des AKTIONÄR im Airline-Sektor. Norwegian Air Shuttle habe im Zuge der Beinahe-Pleite 2020 die Kosten und Bilanz erheblich verbessert, verfüge nun über eine sehr junge und daher effiziente Flugzeugflotte und dürfte nachhaltig von der Erholung des Luftverkehrs in Skandinavien profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie: